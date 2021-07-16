Başbakan Ersan Saner, Koral Çağman’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yeniden atanması önerisini Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün saat 17.00’de Başbakan Ersan Saner’i kabul etti.

Başbakan, görevinden istifa eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman’ın yeniden bakanlığa atanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a öneri sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, konuyu değerlendirerek en erken sürede görüşünü bildireceğini belirtti.

Tatar, konuyla ilgili prosedürün inceleneceğini söyleyerek, Çağman’ın yeniden göreve dönmeyi kabul etmesinin memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

DP Milletvekili Çağman, 25 Haziran’da istifa etmişti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla bakanlık görevinden ayrıldığını duyuran Çağman, aktif siyasete atıldığı 2018 yılından itibaren 2 olan stent sayısının 8’e çıktığını, bu sürecin sağlığına olumsuz yönde etkilediğini ifade etmişti.

Çağman'ın "Bakanlık görevim süresince uzak kaldığım hekimliğe ve hastalarıma geri dönme arzum, siyaset yapma arzumun kat be kat üstüne çıkmış vaziyettedir" demişti.

Çağman, “temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum” dediği açıklamasında özetle şu ifadelere yer vermişti:

10 Aralık 2020 tarihinde devraldığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevimden itibarıyla ayrılıyorum.

Hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin ve siyasi beklentim olmadan başladığım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevimi kendi karakterime uygun doğruluk, dürüstlük çerçevesinde hizmet gösterme sözünü tutmanın gönül rahatlığı içerisinde bırakıyorum. Bakanlık görevimi gözler önünde olmadan, hiçbir hak yemeden layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Temiz geçmişime herhangi bir leke sürmeden, alnım açık bir şekilde bakanlık görevime veda ediyorum.

Özcafer’in ismi gündemdeydi

Çağman’ın istifasından sonra Demokrat Parti (DP) yeni bakan için Afet Özcafer ismini Başbakan’a bildirmiş, Başbakan ise Anayasal süre dolmasına rağmen bu atamayı yapmamıştı.

Başbakan, DP milletvekili Serdar Denktaş’ın bu isimde uzlaşma göstermediği mesajı vererek “nisap garantisi” istemişti.