Çarpmadık yer bırakmadı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı saatlerde alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen 24 yaşındaki sürücü sabaha karşı dehşet saçtı. Park halindeki motosiklete, iş yerlerine çarparak zarar veren Eyyüp Tacettin Donat’ın kaza esnasında 228 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hafif yaralanan Donat, tedavisinin ardından gözaltına alınarak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi.

Polisten verilen bilgiye göre, dün sabah saat 04.20 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 AEJ 771 plakalı aracı ile çift şeritli yolda 228 promil alkollü içki tesiri altında tehlikeli bir şekilde kullanan Eyyüp Tacettin Donat, kaldırıma çarptıktan sonra yolun solundan çıkış yaparak Car Stop Motors’u çevreleyen demir korkuluğa ve demir direklere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan demir direkler, Unique Hairways camının kırılmasına neden oldu.

Hücreye kondu

Donat, kontrolsüz bir şekilde ilerleyip bu kez kaldırım üzerinde park halinde bırakılan PP 066 plakalı motosiklete çarptı. Daha sonra yine kontrolsüz bir şekilde ilerleyerek Unique Hairways ve Mapfree’e ait işletmelerin ön kısmında bulunan mermer basamaklara çarpan Donat, savrulduktan sonra Yıldırım Pideye ait işletmenin çöp bidonuna vurarak durabildi.

Kaza sonucu hafif yaralanan 31 AEJ 771 plakalı araç sürücüsü Eyyüp Tacettin Donat, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kısa sürede taburcu edilen Donat, gözaltına alınarak, Lefkoşa Polis Müdürlüğü hücrelerine yerleştirildi.

Müfettiş Mehmet Özatılgan önderliğindeki trafik şubesi kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, Donat’ın neden olduğu hasarla ilgili tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.