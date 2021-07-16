Çakıyla saldırdı

Lefkoşa’da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, olayda çakı kullandığı açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, olayın 14 Temmuz 2021 tarihinde saat 18.45 sıralarında Ortaköy 5. Sokak üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlı Alperen Başarır’ın aralarındaki kız meselesi yüzünden tartıştığı Abdullatif Çaban'ın karnına çakı sokarak yaraladığını ifade etti. Polis, zanlının olay yerinde bulunan Bilal Çaban'ı da ellerinden yaraladığını ifade etti. Karnında 3 santim kesi oluşan Abdullatif Çaban ile elinde bir santim kesi oluşan Bilal Çaban'ın Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını ifade etti.

Polis, yaralanan şahısların tedavilerinin ardından taburcu edildiklerini anlattı. Polis soruşturmanın yeni başladığını, meseleyle ilgili temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu, olay mahallinde bulunan kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının bir gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.