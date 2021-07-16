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CTP'de toplantıya katılmama kararı aldı

CTP, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis toplantısına katılmama kararı aldı

CTP'de toplantıya katılmama kararı aldı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılıp katılmayacağını karara bağlamak üzere dün akşam toplandı.
Hidden Garden'da 20.00’de başlayan ve 6 saat süren toplantı sonrası CTP, Erdoğan’ın Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılmama kararı aldı. 
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yaptığı açıklamada bugün yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.

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YORUMLAR
mustafa küçük
mustafa küçük - 8 saat Önce

sayın Erdoğan da adam olanlara hitap edecek avara kasnak gibi ortada dolaşanlara değil

Turkish power
Turkish power - 5 saat Önce

Önemli değil zaten haymatlozlara rum meclisinde palikarya kucağında neşeli oturumlar diliyoruz varlıkları da 0 yoklukları da 0

Turkish power
Turkish power - 4 saat Önce

Hadi hayırlısı ak kara belli olsun saflar netlessin

Turkish power
Turkish power - 3 saat Önce

Chp tdp katılmayacakmış ktos desteklemişmiş santajci sendikalar senin gırtlağına maaşını 13. Maaşını hp ödeneğini kim sokuyor yediğin kaba pislersen artık ne olacağını kim bilebilir bileceğin şu gördüğün zaman zoru olursun güneyde kanalizasyona boru

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