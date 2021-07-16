Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılıp katılmayacağını karara bağlamak üzere dün akşam toplandı.
Hidden Garden'da 20.00’de başlayan ve 6 saat süren toplantı sonrası CTP, Erdoğan’ın Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılmama kararı aldı.
CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yaptığı açıklamada bugün yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.
CTP'de toplantıya katılmama kararı aldı
CTP, Erdoğan'ın konuşma yapacağı Meclis toplantısına katılmama kararı aldı
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılıp katılmayacağını karara bağlamak üzere dün akşam toplandı.
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YORUMLAR
Turkish power - 5 saat Önce
Önemli değil zaten haymatlozlara rum meclisinde palikarya kucağında neşeli oturumlar diliyoruz varlıkları da 0 yoklukları da 0
Turkish power - 4 saat Önce
Hadi hayırlısı ak kara belli olsun saflar netlessin
Turkish power - 3 saat Önce
Chp tdp katılmayacakmış ktos desteklemişmiş santajci sendikalar senin gırtlağına maaşını 13. Maaşını hp ödeneğini kim sokuyor yediğin kaba pislersen artık ne olacağını kim bilebilir bileceğin şu gördüğün zaman zoru olursun güneyde kanalizasyona boru
sayın Erdoğan da adam olanlara hitap edecek avara kasnak gibi ortada dolaşanlara değil