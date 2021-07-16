CTP'de toplantıya katılmama kararı aldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Parti Meclisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 20 Temmuz nedeniyle Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılıp katılmayacağını karara bağlamak üzere dün akşam toplandı.

Hidden Garden'da 20.00’de başlayan ve 6 saat süren toplantı sonrası CTP, Erdoğan’ın Cumhuriyeti Meclisi’nde yapması planlanan konuşmaya katılmama kararı aldı.

CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, yaptığı açıklamada bugün yazılı gerekçeli kararı açıklayacaklarını söyledi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ise önceki akşam Parti Meclis’inde Erdoğan’ın katılacağı Meclis oturumuna katılmayacağı yönünde karar üretmişti.