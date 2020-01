Vay benim memleketim 

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta yol ve trafik sorunu kadar kanalizasyon ve çevre sorunları giderek artıyor ve tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Ülke ekonomisin can damarı olan Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinde temizlik hizmetlerinin yeterli olmaması ve bazı işletmelerin etrafa düzensiz çöp bırakması durumu daha da kötüleştiriyor.

Diyalog’a konuşan Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, yaşanan altyapı sorunlarına ilaveten, yetki karmaşası yüzünden bölgenin gün geçtikçe daha da kirlendiğini söyledi.

Avunduk, işyeri sahiplerine de çağrıda bulunarak “Herkes temizlik konusunda elini taşın altına koymalıdır” dedi.

Candan Avunduk, konuşmasının devamında şunları aktardı:

“Sanayiciler şikâyetlerinde sonuna kadar haklıdırlar. Sanayi bölgesinde yetki karmaşası devam ediyor. Belediye sanayi bölgesinde yapması gerekenleri yapmıyor gerekçe olarak da yetersiz olduklarını söylüyor. Sanayicilerden buraların bakım ve onarımı için toplanan paralar ne yazık ki memurların maaşlarının ödenmesi için maliyeye aktarılıyor. Yaşanan bu sorunların düzeltilmesi için sürekli olarak taleplerde bulunuyoruz ancak cevap alamıyoruz. Bu arada çevrenin düzeni ve temizliği ile ilgili esnaf da elini taşın altına koyması ve kendine ait alanları temizlemesi gerekiyor.

Altyapı ile ilgili ciddi bir sorunlar da yaşanıyor. Sanayi bölgeleri için gerekli bütçe ayrılmıyor. Yeni hükümet ve ilgili Bakanlıktan beklentimiz yaşanan sorunlarla ilgili sanayi bölgelerine gerekli katkıyı sağlamalarıdır. Sanayi bölgelerine ayrılan kaynak çok yetersizdir. Bunun arttırılması ile ilgili Bakanlığın desteğini bekliyoruz…”

Esnaf ne dedi…?

Sarper Kesti

“Lefkoşa Organize bölgesi sorun yumağına döndü. Çöpleri düzenli alsalar da altyapı, yol ve kaldırım sorunları yaşanıyor. Yollar çok kötü durumda ve araçlarımız kullanılmaz hale geldi.

Altyapı eksikliği nedeniyle her yağmur yağdığında yollar sular altında kalıyor. Ekonominin kalbi Organize Sanayi bölgesinin bu şekilde kaderine terk edilmesi doğru bir davranış değildir. Bir ülke sanayisi ile ortaya çıkarken bizim sanayimiz ne yazık ki çok kötü durumdadır.”

Tahir Karaman

“İşim gereği Lefkoşa Organize Sanayi bölgesine geliyorum. Sanayi resmen utanç verici bir durumdadır. Yolları bozuk olan sanayi bölgesine sürekli olarak geliyoruz ve araçlarımızda ciddi sorunlar yaşıyoruz. Altyapı eksikliği nedeniyle yağmur yağdığında yollar ve dükkânlar sular altında kalıyor. Yetkililerden ricamız en değerli yer olan sanayi bölgesine gereken önemi göstermeleridir.”

Murat Yılmaz

“Lefkoşa Organize sanayi bölgesi içler acısı durumdadır. Eskiden çöp sorunu vardı şimdi ise birçok eksiklikle boğuşuyoruz.

Yağmur yağmaya başladığı anda sanayi bölgesinde sokaklar, yollar ve iş yerleri su altında kalıyor. Yollar, kaldırımlar ve çevre düzeni olmayan Organize Sanayi bölgesi adeta kaderine terk edildi.”

Çağdaş Baş

“Sanayi bölgesinde yaşanan sıkıntıları defalarca dile getirdik ancak sesimizi duyan olmadı. Sanayi bölgesinde altyapı, çevre düzeni ve temizlik konularında ciddi sıkıntılarla mücadele ediyoruz. Organize Sanayi bölgesi yetkililer tarafından kaderine terk edildi. Yaşanan sıkıntılarla ilgili Sanayi Dairesini arıyoruz belediyeye, belediyeyi arıyoruz Sanayi Dairesine yönlendiriyorlar. Sanayi bölgesi ile ilgili yetki karmaşası yaşanıyor. Vergilerimizi, tabela paralarını, aydınlatma ve çöp paraları ödüyoruz ancak hizmet alamıyoruz.”

Murat Sümeraka

“Lefkoşa Organize Sanayi bölgesinin hiçbir halinden memnun değiliz. Çöpünden çevre düzenine,

altyapısından yollarına kadar hiçbir şey doğru düzgün değildir. 10 dakika yağmur yağsa benim dükkânım yanlış yapılan ve eksik bırakılan altyapı nedeniyle sular altında kalıyor. Yetkililer koltuk kavgasını bırakıp ekonominin kalbi sanayi bölgesine gelerek durumu yerinde inceleyip çözüm üretsinler. Seçimden seçime yüzümüze bakıyorlar diğer günlerde kimse buralara uğramıyor…”

Bülent Akdeniz

“Organize Sanayi bölgesinde 1990 yılından beri esnaf olarak bulunuyorum. Sanayi içindeki bütün yollar mahvolmuş durumdadır. Düzen ve altyapı maalesef yok. En ufacık yağmurda dükkânımı su basıyordu. Bu nedenle dükkânımı 25 santim yükseltmek zorunda kaldım. Altyapı eksikliği devam ettiği için yağmur yağdığında dükkânıma giremiyorum. Seçimden seçime bölgeye gelen siyasiler seçim zamanı yine gelecekler ancak bu kez kimse onlara oy vermeyecek.”

Rıdvan Benek

“Organize Sanayi bölgesi her zaman ciddi sorunlarla boğuşuyor. Altyapı çok zayıf ve ne yazık ki her yağmurda ciddi zararlar görüyoruz. Yetkililer gelip ekonominin can damarı sanayi bölgesinin içler acısı durumunu yerinde görsünler. Çöp yığınları, çevre düzensizliği, altyapı ve yolların sanayi bölgesine yakışır şekilde yapılmasını istiyoruz.”