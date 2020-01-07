İki ay sürecek

Raif UZKAN

KKTC İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde yeni yapılacak cezaevinde çalışacak personelin eğitimleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile TC Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz basına açıklamalarda bulundu.

Akceviz, yapılan protokol uyarınca cezaevi personeline yönelik ilk etap 2 aylık eğitim programının Türkiye’de tamamlandığını KKTC’deki eğitimlerin ise bugünden başlamak üzere 1 ay boyunca devam edeceğini kaydetti.

Akceviz, KKTC’ye bu desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını da belirtti.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yeni cezaevinin artık sonuna yaklaşıldığını ve 2020 yılı içerisinde hizmete girmesinin planlandığını belirterek, daha iyi uygulamalarla hayata geçmesi için belli eğitimler planlandığını kaydetti.

TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le yapılan istişareler ve ardından teknik heyet seviyesinde yapılan çalışmalar sonucunda ciddi ve titiz, aynı zamanda insan haklarına uygun bir anlayışla yeni cezaevi ve personelinin hazırlanacağını dile getiren Baybars, hükümlü ve tutukluların personelle karşılıklı ilişkisinin her bireyin insan haklarına saygısı çerçevesinde yaşanması gerektiğini ifade etti.