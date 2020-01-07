İki ay sürecek

Raif UZKAN
KKTC İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Adalet Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol çerçevesinde yeni yapılacak cezaevinde çalışacak personelin eğitimleriyle ilgili basın toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ile TC Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akceviz basına açıklamalarda bulundu.
Akceviz, yapılan protokol uyarınca cezaevi personeline yönelik ilk etap 2 aylık eğitim programının Türkiye’de tamamlandığını KKTC’deki eğitimlerin ise bugünden başlamak üzere 1 ay boyunca devam edeceğini kaydetti.
Akceviz, KKTC’ye bu desteği sağlamaktan mutluluk duyduklarını da belirtti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, yeni cezaevinin artık sonuna yaklaşıldığını ve 2020 yılı içerisinde hizmete girmesinin planlandığını belirterek, daha iyi uygulamalarla hayata geçmesi için belli eğitimler planlandığını kaydetti.
TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’le yapılan istişareler ve ardından teknik heyet seviyesinde yapılan çalışmalar sonucunda ciddi ve titiz, aynı zamanda insan haklarına uygun bir anlayışla yeni cezaevi ve personelinin hazırlanacağını dile getiren Baybars, hükümlü ve tutukluların personelle karşılıklı ilişkisinin her bireyin insan haklarına saygısı çerçevesinde yaşanması gerektiğini ifade etti.
kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim