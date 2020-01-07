Yeşilova’da tempo yükseliyor

Beyzade ÜNALMIŞ

Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat ilk devreyi iyi noktada bitirdiklerini, ilk devrede sergiledikleri performans ve iyi sürece ikinci yarıda da devam etmek istediklerini söyledi.

Hem kupa hem de ligde yola devam

Hamis Çakır ve Salih Say’ın takımdan ayrıldığını aktaran Şenol Cambulat, transfer olması durumunda ise bunu basınla paylaşacaklarını söyledi. Hem kupa hem de ligde yollarına devam etmek istediklerini belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, iyi bir takım olduklarını ve oyuncu grubunun çok istekli ve özverili çalıştığını söyledi.

Yoğun çalışıyoruz

3 Ocak Cuma günü Merit Otel’de kampa girdiklerini ve 10 Ocak Cuma’ya kadar kampın devam edeceğini belirten Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, kamp süresinde 3 hazırlık maçı yapacaklarını ifade etti. Baf Ülkü Yurdu, Girne Halk Evi ve Göçmenköy takımları ile devre arasında bir araya gelip son durumlarını daha iyi görebileceklerini ifade eden Cambulat, iyi futbollarını ligin ikinci yarısında izlettirmek için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

İkinci devre daha zor ve çetin geçecek

Ligin ikinci devresinin daha zor ve daha çetin geçeceğini de söyleyen Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Şenol Cambulat, Merit Alsancak Yeşilova olarak yapabileceklerinin en iyisini yapmak için çalıştıklarını belirterek, iyi ve kaliteli takımlarının olduğunu bu nedenle hem ligde hem de kupada iyi mücadele etmek istediklerini sözlerine ekledi.