Bugün toprağa verilecek

Bağdat'daki ABD operasyonunda öldürülen Kasım Süleymani için Tahran'da cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazını Hamaney, gözyaşları içinde kıldırdı. Süleymani'nin cenazesi bugün memleketi Kirman'da defnedilecek.

İran'ın başkenti Tahran'da Kasım Süleymani için gözyaşları içinde tören düzenlendi. Kasım Süleymani için başkentte bulunan Tahran Üniversitesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenaze namazını İran Dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı. Namaz sırasında Ayetullah Hamaney'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Süleymani'nin cenazesi Tahran Üniversitesi'nde yapılan törenin ardından Azadi Meydanı'na götürüldü. Meydanda yapılacak son törenin ardından Süleymani'nin cenazesi bugün memleketi Kirman'da defnedilecek.

Kasım Süleymani kimdir?

ABD'nin Bağdat Havalimanı'nda helikopterle düzenlediği saldırıda öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Lübnan'a İran'ın bölgedeki politikalarını belirleyen en önemli isimlerden biri olarak biliniyordu. ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.