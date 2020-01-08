Soner Olgun eşsiz yorumu ve sazıyla 2020’nin ilk Cumartesi gecesinde de yine Merit Park Letafet Lounge Bar sahnesinde yerini aldı.

Uzun zamandır Merit Park’ta dinleyenlerine müzik dolu unutulmaz geceler yaşatan Soner Olgun, yeni yılın ilk Cumartesi gecesi yine sevenleriyle Letafet Lounge Bar’da buluştu.

Yenilenen repertuvarında geçmişten günümüze dillerden düşmeyen eserlere yer veren Soner Olgun, Neşet Ertaş, Zülfü Livaneli, Ahmet Kaya gibi usta isimlerin parçalarını seslendirmeyi de yine ihmal etmedi.

Kendine has yorumuyla en güzel parçaları ve türküleri seslendirerek Letafet Lounge Bar konuklarına kimi zaman duygu dolu anlar yaşatırken, kimi zamanda eğlencenin doruklarına ulaştırdı.

Soner Olgun’un değerli eşi ve vokalisti Özlem Olgun, seslendirdiği “Şu Dağlarda Kar Olsaydım” parçasıyla dinleyenlerinden büyük alkış topladı.

2020’nin ilk cumartesi gecesinde Soner Olgun’a tüm gece eşlik eden sevenlerinin yüksek enerjisi de gözler önündeydi.

2020’de de her cumartesi Letafet Lounge Bar’da dinleyenleriyle buluşacak olan Soner Olgun, 11 Ocak Cumartesi gecesi sahnedeki yerini almak üzere hazırlıklarına son hız devam ediyor…

