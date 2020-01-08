Girne Belediyesi Çocuk Meclisi hayata geçirildi

Girne Belediyesi, kent içerisinde yaşayan 9-15 yaş arası çocukların katılımıyla tüm çocukların temsil edileceği Çocuk Meclisi’ni dün hayata geçirdiğini bildirdi.

Yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge okullarından 150 çocuğun katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu seçimi yapıldı.

Çocukların kent yaşamında söz sahibi olmaları ve aktif rol almalarını sağlamak amacıyla kurulan Çocuk Meclisi Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne bağlı ilkelerle çalışması hedefleniyor.

Çocukların çocuk meclisine üyelik başvurularının tamamlanmasının ardından, Girne Belediyesi Çocuk Platformu yapıldı.

İlk toplantı bugün Anafartalar Lisesi salonunda gerçekleştirdi. Divan Başkanı Sudenur İnce’nin, Çocuk Platformu toplantısını başlatmasının ardından, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü bir konuşma yaptı.

Güngördü: Çocuklar yönetimde söz sahibi olacak

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, bugünün çocuklarının, geleceğin yöneticileri olduğuna vurgu yaparak, çocukları kent yönetimi ve ülke yönetiminde söz sahibi yapacağını ifade etti.

Bu projeyle, sorumluluk ve demokrasi bilincine sahip, ülkesini kentini, ailesini, çevreyi, hayvanları önemseyen, sahiplenen, hoşgörü kültürüne sahip geleceğin yöneticilerinin yetişmesine kaktı sağlamanın amaçlandığını vurgulayan Güngördü, Çocuk Meclisi’nin yapacağı katkılarla, şehri, daha demokratik, çağdaş şekilde ve ortak akılla yöneterek, geleceğe bu günkünden çok daha iyi şartlarda taşımak için çalışacaklarını vurguladı.

Kadıoğlu bilgi verdi

Güngördü’nün konuşmasının ardından, Girne Belediyesi Çocuk Meclisi Koordinatörü Misli Kadıoğlu tarafından, 150 katılımcıya, Çocuk Platformu’nun amacı, çocuk meclisinin çalışma sistemi hakkında bilgi verildi.

Yönetim kurulunda kimler var?

Çocuk Meclisi Yönetim Kurulu Üyeleri şöyle: “23 Nisan İlkokulu'ndan Elif Şeker, Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Mehmet Ali Boncuk, Anafartalar Lisesi'nden Sudenaz Alev, Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan Nehir Arıcı, 23 Nisan İlkokulu'ndan Sevil Yalçın, Anafartalar Lisesi'nden Feride İzveren, Oğuz Veli Ortaokulu'ndan Filiz Aldemir, Karaoğlanoğlu İlkokulu'ndan Saliha Güç”

Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ise “19 Mayıs TMK'dan Tual Zeyil, Anafartalar Lisesi'nden Nursena Meral ve 23 Nisan İlkokulu'ndan Eda Bittacı”.