‘Underboob’ trendi  2020’de yükselişte

Son yıllara damgasını vuran Underboob trendi 2020 yılında altın çağını yaşayacak. 1970'lerde Drag yarışlarındaki start güzellerinin başlattığı bu akım, günümüz gençlerinin radarında...

Underboob… Yani tam meme ucunun altında biten kısa üstler… Ama tam Türkçe karşılığı olmadığı için ülkemizde de Underboob olarak kullanılıyor. Bu kısa üstleri sadece tişört olarak düşünmemek lazım. Bikinilerde de, trikolarda da hatta ceketlerde dahi tercih edilen bir akım… Öyle ki Instagram’da ‘Uygunsuz’ sayılabilecek tasarımlara da şahit olabiliyorsunuz…

Günümüzde ise Lady Gaga bu akımı yeniden hayatımıza soktu. Ne var ki, 2015’te giydiği Underboob üstlerle karşımıza çıkan ünlü şarkıcı dışında pek de cesaret edip giyen çıkmadı. 2016 yılında bu üstler yeniden hayatımıza girdi. Ama biraz evrimleşerek… Artık tişört formunda değil, elbiselerin ya da tulumların göğüs kısımlarındaki detaylarda karşımıza çıktı.

