Vay memleketim

Raif DOĞRU

Teknecik Elektrik Santrali’nde yakıtın bitmesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs dün karanlığa gömüldü. Jeneratörü olmayan iş yeri sahipleri müşteri kaybetti, sanayide üretim durdu. Jeneratörlü oteller dahi ciddi sıkıntılar yaşadı. Diyalog’a bilgi veren güvenilir bir kaynak Teknecik’te üretimin 25 megawata düştüğünü, AKSA’nın ise tüm jeneratörleri çalıştırarak 135 megawatlık elektrik verdiğini söyledi. Yaklaşık 140 megawatlık bir açık ortaya çıkınca Kıb-Tek değişimli kesintilere gitti.

Elektrik Kurumu Genel Müdür Vekili Kamil Direl, mevcut santrallerde fuel-oil sıkıntısı çekildiğini doğrularken, 5-10 gün içinde yakıtın geleceğini duyurdu.

Bu arada Güney Kıbrıs’tan günde 100 megawat civarında elektrik alınması için girişimlerin yapıldığı, ancak olumlu bir yanıt alınamadığı bildirildi.

Mevcut Tüzüğe göre, Teknecik Santrali için alınan yakıtta yüzde 1 oranında kükürt arandığı ve bunu temin etmenin artık mümkün olmadığı belirtildi. Diyalog’a konuşan bir yetkili “Ya bu oranı yüzde 3’e çıkaracaklar, ya da yakıt bulamayacaklar ve sorun daha da ağırlaşacak” dedi.

Ciddi uyarılar geldi

Yaşanan kesintiler ülkenin dört bir yanından tepki geldi. Bazı hastanelerde ameliyatlar yapılamadı, diyaliz cihazına bağlı hastalar, nefes almak için cihazıyla birlikte jeneratörlü kahvehanelere gitti.

Su kuyuları çalıştırılamadığı için çiftçiler ve hayvancılar da ciddi sıkıntılar yaşadı.

Buzluklarını çalıştıramayan küçük marketler, dondurma ve diğer gıda maddelerini çöpe atmak zorunda kaldı.

Kesintiler devam edecek

Diyalog’a konuşan EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç ise elektrik kesintilerinin devam edeceğini söyledi.

Özkıraç “Yakıt bittiği için üretim sıfırlanma noktasına geldi.

AKSA’dan bir miktar yakıt aktarılsa da yeterli değildir. Sadece günü kurtarmaya çalıştılar ama olmadı. Bugün de kesintiler sürecek” dedi.

Özkıraç yakıt alımı konusunda geç kalındığını kaydetti.