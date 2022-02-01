Vergilerde karar günü

Suna ERDEN

Elektrik ücretlerine yüzde yüzün üzerinde artış getirilmesi yönündeki karar yeni hükümetin kurulmasını beklerken, KKTC genelindeki 28 belediyenin ‘ayakta kalabilmek’ gerekçesiyle vergi artışına gideceği öğrenildi. Bugün Maliye Bakanlığında gerçekleştirilecek olan toplantıda emlak vergisinin yüzde 40 oranında artırılması bekleniyor. Havuzlu villalar için artışın daha yüksek oranlarda olacağı belirtiliyor.



Belediyelerin gündeminde emlak vergisinin yanı sıra su, temizlik ve aydınlatma ücretlerine de zam talebi bulunuyor. Diyalog’a konuşan Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, toplantı gündeminin ana konusunun emlak vergisi olduğunu ifade etti. Güzelyurt Belediyesi’nde 110 kişinin çalıştığını söyleyen Özçınar, hayat pahalılığının maaşlara yansıtılmasıyla bu ay kasadan bir milyon TL ek para çıktığına dikkat çekti.



Özçınar, şunları söyledi:

“Mali bütçelerimiz henüz onaylanmadığı için şubat ayı ödemeleri kapsamında Maliye Bakanlığı avans almamızı onayladı. Belediyeler olarak avans talebimiz yerine geldi, diğer taleplerimiz için hükümetin kurulmasını bekleyeceğiz. Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması nedeniyle bu ay kasadan bir milyon TL ek para çıktı. Bizim 110 personelimiz var. Çalışanları ödeyebilmek için yerel gelirlerimizin artması gerekiyor.

Su, aydınlatma, emlak vergisi, temizlik gibi belediye gelirlerini oluşturan kalemlerdeki fiyatların yeniden düzenlenmesi şarttır. Aksi halde belediye bütçesi yerinde sayacaktır ve gelirler sadece maaşlara gidecektir. Böylece yatırım yapılamayacaktır.



Ancak halkı düşünerek bir ayarlama yapılması gerekiyor. Maliye Bakanlığı’nda 28 belediyenin katılımıyla toplantı yapılacak. Emlak vergisinde yapılacak artış gündeme gelecek. Günümüz şartlarında başka çare kalmamıştır. Ya yerel gelirlere zam gelecek ya da merkezin bize aktardığı katkı oranları artırılacak.”

Özçınar, memur endeksli bir yapı olduğunu ancak bu ülkede sadece kamu kesimi olmadığını ifade ederek, “Bu ülkede bazı şeylerin değişmesi gerekiyor. Diğer kurumları da güçlendirmemiz şarttır. Bazı radikal reformlara ihtiyaç vardır. Mesele belediyeler ya hizmette ya da yapısal olarak birleşmelidir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2022, 10:48