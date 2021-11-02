Arabalara siyah kurdele takılacak

Afet İLBAN

Kamuda örgütlü Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ) ve Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), zamları protesto etmek amacıyla şok grev ve eylem yapacağını açıkladı.

Sendikalar, halka da bugünden itibaren arabalarının dikiz aynalarına siyah kurdele takarak, zamlara karşı tepki koyma çağrısı yaptı.

KAMUSEN, KAMU-İŞ ve KTAMS yöneticileri dün KAMUSEN binasında düzenlediği basın toplantısında zamları eleştirdi.

Atan: Ülke sarsıntı yaşadı

Basın toplantısında ilk sözü alan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, ülkenin sarsıntı yaşadığını savunarak, ekonomik ve siyasi krizlere işaret etti.

Bir yıla yakındır beklenen UBP kurultayının sonuçlandığına değinen Atan, her şeyin kurultaya odaklandığı ülkenin enkaz içinde olduğunu öne sürdü. Atan, UBP Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu’na hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

3 sendika olarak zamlara karşı şok eylemler yapma kararı aldıklarını dile getiren Atan, “Hükümet edenlerin şunu bilmesi lazım, kimse bizi kendi vatanımızda, kendi toprağımızda bu durumlara düşüremez” dedi.

“80’lerin Türkiye’sine döndük”

Hükümet edenlerin çıkarları doğrultusunda halkı ezmek için yemin etmiş gibi davrandığını ileri süren Metin Atan, buna müsaade etmeyeceklerini söyledi. “Bizim gailemiz halkımızdır” diyen Atan, hükümetin her ay sonu maaşların ödeneceği müjdesini vermesini de eleştirdi.

Akaryakıta ve tüp gaza yapılan zamlara dikkat çeken Atan “80’lerin Türkiye’sine döndük” iddiasında bulundu.

Hükümete kim gelirse gelsin, Bakanlar Kurulu’nun aldığı karara tepkilerinin büyük olacağını ifade eden Atan, “Bundan sonra zam kararı alırken 3 defa düşünsünler” şeklinde konuştu. Atan, şok eylemleri, peyderpey açıklayacaklarını belirtti.

Serdaroğlu: Amaç zamlara dur demek

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu da, ülkenin çok önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, toplumun bedeller ödediğini savundu. Yaklaşık 3 yıldır seçimden sonra Meclis’te bulunan partilerin tümünün kurulan hükümetlerde yer aldığına işaret eden Serdaroğlu, hükümete gelen partilerin gailesinin, halk ve memleketi ileriye götürme gailesi olmadığını söyledi.



10 aylık Ersan Saner hükümetinin en fazla enkazı yaratan hükümet olduğunu iddia eden Serdaroğlu, toplumun önünü açmak yerine tek yapılanın zam olduğunu savundu. Amaçlarının zamlara dur demek olduğunu belirten Ahmet Serdaroğlu, bundan sonraki hükümetlerin bu yapının bu şekilde devam etmeyeceğini bilmesi gerektiğini kaydetti.

“Toplum birlik olmalı”

Böyle bir zamanda toplumun birlik olması gerektiğini belirten Serdaroğlu, muhalefet ve hükümete bakıldığında siyasetten beklenti kalmadığını savundu ve siyasilerin tümünün kendilerini düzeltmeleri gerektiği mesajını almalarını istedi.

Önümüzdeki günlerde “hükümet” mi, yoksa “seçim hükümeti” mi çıkacağını görüp, buna göre adımlar atacaklarını ifade eden Serdaroğlu, kafalarında çeşitli eylem modelleri olduğunu söyledi.

Bengihan: Kaşıkla verdiler, kepçeyle götürdüler

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da, Saner hükümetine eleştirilerde bulunarak, “KKTC devleti dünya tarafından tanınmıyor ancak dünyanın en önemli gazetelerinde bu ülkenin Başbakanının videolarıyla tanınma fırsatı yakalanmıştır. Bu bizler için onur kırıcı bir durumdur” şeklinde konuştu.

Bunun unutulmaması ve tarihe kara leke olarak geçmesi gerektiğini öne süren Bengihan, “Bir halk layık olduğu gibi yönetilir” sözüne atıfta bulunarak, Kıbrıs Türk halkının en iyisine layık olduğu ve en iyi tercihi yapacağı görüşünü belirtti.

“Kaşıkla verdiler, kepçeyle götürdüler” ifadelerini kullanan Güven Bengihan, hükümetin istifasına rağmen tüp gaz ve akaryakıta yapılan zamlarla halkın fakirliğe doğru sürüklendiğini söyledi.

Hükümetin sorumsuz davrandığını ileri süren Bengihan, piyasa ve halkın, bazı fırsatçı kesimlerin eline bırakıldığını savundu.

Zamlara karşı siyah kurdele

Bugünden itibaren zamlara tepki koymak için arabaların dikiz aynalarına siyah kurdele takılması için halka çağrıda bulunan Bengihan, halkın da mücadeleyi sahiplenmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan görevinden çekildiğinde veya izne çıktığında yerini kimin alacağının hangi mevzuatta düzenlendiğinin açıklanmasını da isteyen Bengihan, mevzuatta böyle bir amir hüküm olmadığını savundu.

3 sendikanın örgütlü oldukları yerlerde şok eylemler yapacağını ifade eden Bengihan, bugünden sonra şok grevlerin yapılacağını kaydetti.

Milli Mutabakat Hükümeti çağrısı

Basın mensuplarının sorularının da yanıtlandı toplantıda, Bengihan, bir soru üzerine, öğretmen sendikalarıyla da konuyu görüştüklerini, eylemlerini büyük kitlelerle meydanlara taşıyarak, birlikte mücadele edeceklerini belirtti.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan da, tepkilerinin zamlara karşı olduğunu ifade ederek, diğer örgütlerin de kendi düşünceleri çerçevesinde hareket edeceklerini söyledi. Atan, “Biz kıvılcımı başlatıyoruz, bunun da geri dönüşü yoktur” dedi.

KAMU-İŞ Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise bütün partilerin içerisinde olacağı bir teknokrat hükümet kurulması gerektiğini belirtti. Meclis’te bulunan partilere “milli mutabakat hükümeti” kurma çağrısı yapan Serdaroğlu, “Seçim değil halkın önünü açsınlar” dedi.