Rum Yönetiminin mültecilere yönelik kötü muamelesini “Utanç Tekneleri” başlıklı haberiyle gündeme getiren Politis gazetesi, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’e yönelik eleştirisini dün de sürdürdü.

Rum makamlarının, Güney Kıbrıs sahillerine ulaşan mültecileri, Lübnan ile yapılan iade anlaşması uyarınca 23 Eylül 2021’de bu ülkeye iade etme girişiminde bulunduğunu kaydeden gazeteye göre, mülteciler 4 tekneye bindirildi ve Lübnan’a götürüldü. Ancak Lübnan Sahil Güvenlik makamlarına teknelerde bazı Suriyelilerin de olduğu bilgisini vermedi.Güney Kıbrıs ile Lübnan arasında yapılan iade anlaşmasının sadece Lübnanlıların iade edilmesini öngördüğü için Lübnan, teknelerden inenler arasında Suriyeliler olduğunu sonradan öğrenince bu kişileri, Güney Kıbrıs’a dönmek üzere teknelere binmeye zorladı. Rum makamları görevli iki polis müfettişine, copları ile teknelerin çevresinde durmaları ve Suriyelilerin teknelere çıkmasına müsaade etmemeleri talimatı verdi. Gazete bu noktada “hem de başka bir devlette!” vurgusunu yaptı, özetle şöyle devam etti:“O zaman, olay mahallinde Lübnan ordusu ortaya çıktı ve polis müfettişleri ve diğer görevlileri geri adım atmaya ve mültecilerin tekneye çıkmasına müsaade etmeye ve geri götürmeye zorladı. Meşakkat yaşayan onca insan, onca masraf çünkü mültecilerin iade edilmesi için özel tekneler kiralıyoruz. Diplomatik kaynağa göre Lübnan ile ilişkilerimiz bu vukuattan sonra çok da iyi değil.”

Teknelerden inenleri saymadılar

Gazete 23 Ağustos’ta yaşanan bir başka iade vukuatında da Lübnan’a götürülen mültecilerden ikisinin teknelerden inmediğini, Rum görevlilerin inenleri saymayı ihmal etmesi nedeniyle bunun fark edilmediğini ve tekneyle Güney Kıbrıs’a geri dönmeyi başardıklarını yazdı.

Haberde söz konusu iki kişinin, başka bir mülteci iade prosedüründe tekneye bindirilip Lübnan’a gönderildiği ancak yeniden geri döndükleri kaydedilerek “dört kez gidip-döndüler!” ifadesi kullanıldı.

Gazete dosyanın dünkü bölümünde yer verdiği, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in direktifi beklendiğinden yaz sıcağında günlerce teknelerde kalmak zorunda bırakılan refakatçisi olan/olmayan küçük çocuklar konusunda Rum Çocuk Haklarını Koruma Komiseri Despo Mihailidu ile dün yaptığı röportajı da yayımladı.