Tek yanlı temsiliyet

Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmalarında ‘uluslararası kuruluşlara tek yanlı katılım olamayacağı’ belirtilmesine karşın, Rum Yönetimi siyasi başarıdan sonra ‘askeri konuda’ AB Yönetimine tam anlamıyla entegre oldu.

Rum basınına göre; Rum Milli Muhafız Ordusu Komutanı (RMMO) Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, geçtiğimiz hafta Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği Askeri Komitesi (EUMC) zirvesine katıldı.

Fileleftheros gazetesi, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in, silahlı kuvvetler komutanları düzeyinde gerçekleştirilen AB Askeri Komitesi toplantısına katılarak, konuşma yaptığını yazdı.

Habere göre, Zervakis, Avrupa Birliği’nin kriz yönetimine katılabilme ve güvenlik sağlayıcı olarak faaliyet gösterme pozisyonunda olması gerektiğini ifade etti. Zervakis, AB’nin ortaya çıkan tehditleri göğüslemesinin önemine de vurgu yaptı.

Bölgesel gelişmelerden de söz eden Zervakis, bu gelişmelerin, bir yandan AB’nin askeri unsurlarla vaktinde kararlı reaksiyon göstermesi, diğer yandan da AB’nin askeri özerkliğe sahip olmasını ortaya koyduğunu belirtti.



Güney Kıbrıs’ın, AB kuvvetlerinin geliştirilmesiyle ilgili her türlü çabaya destek verdiğini söyleyen Zervakis, konuşmasında iklimsel değişikliğin, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinin güvenliğini kaçınılmaz olarak etkilediğinden söz ederken, yeşil askeri kamplar çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın üstlendiği inisiyatiflerden de bahsetti.

Kimlerle görüştü?

Fileleftheros gazetesi, aynı haberin içerisinde RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla bir araya gelerek, gerek bölgedeki, gerekse daha geniş bölgedeki ortak güvenlik sorunları konusunda görüş alış verişinde bulunduğunu yazdı.

Habere göre, Zervakis ve Fransa Silahlı Kuvvetler Komutanı Thierry Burkhard arasında gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki dostluk bağları ile var olan mükemmel ilişkilerden söz edildi.

Zervakis ve Burkhard, ikili askeri iş birliğinin devam etmesi ve geliştirilmesi taahhüdünde de bulundu.

Zervakis ayrıca Slovenyalı mevkidaşı Robert Glava, Hollandalı mevkidaşı Onno Eichelsheim, İtalyan mevkidaşı Enzo Vecciarelli ile de bir araya geldi.