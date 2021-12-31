Virüsün gölgesinde ikinci yıl

KKTC’de 2021 yılı da Covid-19 pandemisinin gölgesinde geçti. 1 Ocak’tan bugüne 132 kişi hayatını kaybederken, 29 Aralık 2021 itibarıyla toplam can kaybı 138’e; vaka sayısı da 35 bin 11’e yükseldi.

Ocak ayında virüse karşı aşılamaların başladığı ülkede yıl boyunca gündemin ilk sırasında hep pandemi vardı. Covid-19 salgınının yol açtığı ekonomik sıkıntılar, tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de ağır hissedildi. Özellikle yılın son döneminde TL’deki aşırı değer kaybı ve dövizdeki yükseliş, her türlü ürünün zamlanmasına yol açarak hayatı zorlaştırdı.

KKTC, 2021 yılının ilk günlerine artan koronavirüs vakalarının etkisinde girdi. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Ocak sonundan Şubat ortasına kadar sokağa çıkma yasağı ve ikinci kapanma dönemi yaşandı. İkinci kapanmanın sonrasında 22 Şubat’tan itibaren kademeli açılım başladı.

Türkiye’den ilk parti aşılar Ocak ortasında ülkeye gelirken, devlet yetkilileriyle başlayan aşılama, sağlık çalışanları ve vatandaşlarla devam etti.

Geçitkale’de yaşanan aile faciası tüm ülkeyi yasa boğdu. Aynı aileden anne, baba ve çocuk evlerinde tabanca ile vurularak, hayatlarını kaybetti.

KKTC siyasetinde 2021, hareketli geçti. UBP-DP-YDP koalisyonuyla başlanan 2021’de önce kabinede değişiklik oldu; kasım ayında ise yeni bir hükümet, Faiz Sucuoğlu’nun başbakanlığında UBP-DP koalisyonu kuruldu. Aynı günlerde 23 Ocak 2022 için erken seçim kararı da alındı.

2021 Yılı Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması Ankara’da imzalandı.

Tarihi St. Hilarion Kalesi’nde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Kamuda örgütlü 6 sendika, hayat pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle durdurulmasını protesto etmek için genel grev yaptı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında “Karantina Takip Sistemi” ile birlikte elektronik bileklik uygulaması başladı. Bu kapsamda “Kapalı Devre Turizm” modeli de uygulandı.

Anayasa Mahkemesi’nin hafızlık kursu açılmasıyla ilgili kararı tartışmalara neden oldu. Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi ve mahalli barolar, “Yargı Bağımsızlığına Sahip Çıkıyoruz” eylemi düzenledi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde Kıbrıs’ta iki kesim arasında bir yılı aşkın süre, bazıları tamamen kapalı olan, bazılarında da sınırlı geçişlere açık olan 9 sınır kapısı yeniden geçişlere açıldı.

Yılın ortasına Covid-19 vakalarında yaşanan artış ve ülkede “Delta” varyantının tespit edilmesi damgasını vurdu. Öte yandan, Kasım ayında da vaka sayıları rekor seviyelere ulaştı. Yılın son haftalarında ise ülkede “Omicron” varyantı da tespit edildi. Salgınla ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler ise bazı ek tedbirleri beraberinde getirdi.

Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyeti’nden en üst düzey yetkililerin adaya ziyaretleri oldu. 20 Temmuz kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye gelen TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefet partileri CTP ve TDP’nin boykot ettiği Cumhuriyet Meclisi’ne de hitap etti.

DP Milletvekili Koral Çağman, istifa ettiği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine yeniden atandı. YDP ve DP’de istifalar yaşandı.

Bu kez KKTC Türkiye’nin yardımına koştu

Türkiye’nin çeşitli illerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan personel ve araçlar Türkiye’ye gitti.

Ağustos ayında, devriye yapan bir polis memuruna bıçaklı saldırıda bulunuldu. Kaçan saldırganlarda biri olaydan iki gün sonra, diğeri ise on beş gün sonra yakalandı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği işletmelere giriş yapacak kişilerin test ve aşı durumlarını sorgulayacak “Adapass” sistemi ada genelinde devreye girdi.

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı

Suriye kaynaklı petrol sızıntısı KKTC’yi de tehdit etti. Başbakanlık’ta Kriz Masası kuruldu, İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) görüntüleri ile gelen tüm ihbar noktalarında taramalar yapıldı.

Bakanlar Kurulu’nun “PCR/Antijen Testleri ve Karantina Ücretleri”ne ilişkin yeni kararı uyarınca PCR için 100 TL ve Antijen için 40 TL oldu. Belirlenen kriterleri taşıyanlar ise Antijen test ücretinden muaf tutuldu. Ayrıca, eczacılar antijen testi yapabilmeleri konusunda yetkilendirildi.

18 yaş ve üzeri yolcuların, yolculuk öncesinde //adapass.gov.ct.tr adresinden doldurdukları QR kodlu form, ülkeye girişlerde aranmaya başladı.

Mart 2020’den beri koronavirüs pandemisi nedeniyle kesintiye uğrayan yüz yüze eğitim, pandemi tedbirleri ile yeniden başladı.

1 Ocak 2022’den itibaren geçerli olacak asgari ücreti, aylık brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlendi.

Saner istifasını sundu

Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında gece 24.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanan Kısmi Sokağa Çıkma Yasağı yürürlükten kaldırıldı.

Başbakan Ersan Saner, UBP-DP- YDP Koalisyon hükümetinin istifasını sundu. Saner, UBP Kurultayı’nda başkan adaylığından da çekildi.

UBP’nin 22. Olağan Kurultayında kullanılan oyların salt çoğunluğunu alan Faiz Sucuoğlu, UBP’nin Genel Başkanı seçildi. Sucuoğlu’nun başkanlığında UBP-DP Azınlık Hükümeti kuruldu.

Erken Genel seçim tarihi 23 Ocak 2022 olarak belirlenirken, Girne’de 10 olan milletvekili sayısı 11’e çıkarıldı; Güzelyurt’ta 4 olan milletvekili sayısı ise 3’e düşürüldü.