Paraları yoktu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşları 18 ile 20 arasında olan 4 kadının, 2 ayrı mağazadan hırsızlık yaptığı ileri sürüldü. Tutuklanan zanlıların, bir mağazadan, 75 TL değerinde bayan kıyafeti, diğerinden ise 178 TL değerinde çanta ve yapışkan dövme çaldıkları bildirildi.

Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, 11 Nisan Pazartesi günü Trend Center isimli mağazaya müşteri olarak giden I.K. (K-19) 75 TL değerinde bayan kıyafetini çaldığı tespit edilerek tutuklandı. Diğer yandan Potente isimli mağazaya müşteri olarak giden N.C.(K-20), J.Z.K.(K-18) ve I.K.’nin de (K-19) de toplam 178 TL değerinde iki çanta ve yapışkan dövmeyi çaldı tespit edildi. Zanlılar mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 3 gün tutukluluk emri temin edildi.