Kameralardan tespit edildi

Girne'de faaliyet gösteren bir otelde müşterinin düşürdüğü cüzdanı çaldığı iddia edilen Ümit Güzel tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı. Kamera görüntüleri sayesinde tespit edilen zanlının aldığı cüzdanın içerisinde 380 lira olduğu açıklandı.

Zanlının ifadesinde aldığı cüzdanı otelin tuvaletlerinde bıraktığını iddia ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlı Ümit Güzel'in 15 Nisan 2022 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren bir otelde müşterinin düşürmüş olduğu cüzdanı alarak çaldığını söyledi.

Polis memuru, zanlının güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde tespit edilerek yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde cüzdanı alarak tuvaletlere bıraktığı iddiasında bulunduğunu açıkladı.

Soruşturmanın yeni başladığını, cüzdanın ve 380 liranın arandığını ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme hakkında hırsızlık suçundan soruşturma başlatılan zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.