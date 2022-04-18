Yazık değil mi? 

Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’nın en eski yerleşim yeri olan Surlariçi bölgesi kaderine terk edildi.

Surlariçi’nde bulunan çok sayıda tarihi bina, bölgenin turizm açısından değerini artıyor ancak ilgisizlik ve sahipsizlik mevcut potansiyelin değerlendirilmesini önlüyor.

Surlariçi’nin sahipsiz bırakılması bölge sakinlerinin tepkisini çekerken, vatandaşlar “Eski binalar tadil edilerek turizme ve ekonomiye kazandırılabilir” diyor.

Sahipsiz bırakıldı

Yollardaki derin çukurlar, kırık dökük sokaklar, yıkılmaya yüz tutmuş evler, fare yuvasına dönen boş binalar bölgesinin sahipsiz bırakıldığını gözler önüne seriyor.

Surlariçi’nde harabe yapıların bazıları suçlulara ev sahipliği yaparken bazıları da duyarsız kişilerce çöplük olarak kullanılıyor.

Çöplüğe dönen ve mikrop saçan bazı boş binalarda da evi olmayan kişiler kalıyor.

Bölgeye sahip çıkılmalı

Bölge sakinleri, tarihi değeri olan Surlariçi’ne sahip çıkılmasını istiyor.

Surlariçi’nde birçok önemli tarihi eserin ve binanın bulunduğunu ifade eden bölge sakinleri, bu avantajın değerlendirilemediğini ifade etti.

Onlarca evin yıkılmak üzere olduğunu, tehlike saçtığını belirten Surlariçi sakinleri, “Çocuklarımız yıkılmaya yüz tutmuş evlerle dolu olan sokaklarda oyun oynuyor. Yol üzerinde bulunan bu evler herkes için tehlike saçıyor” ifadelerini kullandı.

Tarihi yapıların tamamen yıkılmasını istemediklerini belirten bölge halkı, “Eski binalar tadil edilerek

ekonomiye kazandırılabilir” dedi.



Surlariçi bölgesindeki tarihi yapılardan bazıları şunlar:

Mevlevi Müzesi

Müftü Berberzade Hacı Mustafa Çeşmesi

Venedik Sütunu

Derviş Paşa Konağı

İplik Pazarı Camisi

Asmaaltı Meydanı

Selimiye Camisi

Saman Bahça (Şaban Paşa) Mahallesi ve Evleri

Atatürk Meydan Çeşmesi

Arapahmet Paşa Camisi

Arabahmet Evleri