Yazık değil mi? 

Abdullah SUİÇMEZ
Lefkoşa’nın en eski yerleşim yeri olan Surlariçi bölgesi kaderine terk edildi.
Surlariçi’nde bulunan çok sayıda tarihi bina, bölgenin turizm açısından değerini artıyor ancak ilgisizlik ve sahipsizlik mevcut potansiyelin değerlendirilmesini önlüyor.
Surlariçi’nin sahipsiz bırakılması bölge sakinlerinin tepkisini çekerken, vatandaşlar “Eski binalar tadil edilerek turizme ve ekonomiye kazandırılabilir” diyor.
Sahipsiz bırakıldı
Yollardaki derin çukurlar, kırık dökük sokaklar, yıkılmaya yüz tutmuş evler, fare yuvasına dönen boş binalar bölgesinin sahipsiz bırakıldığını gözler önüne seriyor.
Surlariçi’nde harabe yapıların bazıları suçlulara ev sahipliği yaparken bazıları da duyarsız kişilerce çöplük olarak kullanılıyor.
Çöplüğe dönen ve mikrop saçan bazı boş binalarda da evi olmayan kişiler kalıyor.
Bölgeye sahip çıkılmalı
Bölge sakinleri, tarihi değeri olan Surlariçi’ne sahip çıkılmasını istiyor.
Surlariçi’nde birçok önemli tarihi eserin ve binanın bulunduğunu ifade eden bölge sakinleri, bu avantajın değerlendirilemediğini ifade etti.
Onlarca evin yıkılmak üzere olduğunu, tehlike saçtığını belirten Surlariçi sakinleri, “Çocuklarımız yıkılmaya yüz tutmuş evlerle dolu olan sokaklarda oyun oynuyor. Yol üzerinde bulunan bu evler herkes için tehlike saçıyor” ifadelerini kullandı.
Tarihi yapıların tamamen yıkılmasını istemediklerini belirten bölge halkı, “Eski binalar tadil edilerek
ekonomiye kazandırılabilir” dedi.
Surlariçi bölgesindeki tarihi yapılardan bazıları şunlar:
Mevlevi Müzesi
Müftü Berberzade Hacı Mustafa Çeşmesi
Venedik Sütunu
Derviş Paşa Konağı
İplik Pazarı Camisi
Asmaaltı Meydanı
Selimiye Camisi
Saman Bahça (Şaban Paşa) Mahallesi ve Evleri
Atatürk Meydan Çeşmesi
Arapahmet Paşa Camisi
Arabahmet Evleri