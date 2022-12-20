Yanlış karar

Kormacit köyünde bulunan Yorgo Kasap restoran isimli iş yerinin sahibi Maria Skoullou’nun muhtar adaylığı başvurusunun kabul edilmemesi birçok kişinin tepkisine neden oldu. Çevresinde sevilen ve sayılan biri olan Skoullou’nun adaylığının kabul edilmesini isteyen birçok kişi yanlış karardan dönülmesini istedi.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının reddiyle ilgili yaptığı açıklamada her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi bulunduğunu vurguladı.

Skoullou ise Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ardından polisten ‘Sabıka Kaydı Belgesi’ aldı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Skoullou, “Güvenlik tehdidi ben miyim? diye sordu.

Bakanlık açıklama yaptı

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklama şunları belirtti:

“Her devletin kendi yönetsel yetki ve egemenlik hakları temelinde karar alma yetkisi vardır. Ülkemizin mevcut koşullarında, vatandaşlığın tüm haklarını kullanma hakkı olmayan kişilerin, yalnız veya yakın çevresindekilerle birlikte egemenliğimize veya yürütülmekte olan devlet politikamıza ters hareket etmelerinin saptanması halinde bu kişilerin yerel yönetimlerimizde yer almaları kabul edilmemektedir.”

Skoullou belgeyi paylaştı

Maronit Maria Skoullou, Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayı işaret ederek, Polis Genel Müdürlüğü’nden aldığı Sabıka Kayıt Belgesi’ni kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Skoullou, “Sayın Tahsin Ertuğruloğlu, bu belge KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Güvenlik tehdidi ben miyim? Bu belge benim temiz ve sabıkasız olduğumu göstermiyor mu? Bu da size cevabım” diyerek sözlerini noktaladı.

Ne olmuştu?

Maria Skoullou’nun Muhtar adaylığı başvurusu kabul edilmemişti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Skoullou adaylığının "uygun görülmediği gerekçesiyle reddedildiğini duyurmuştu.

Maria Skoullou, “25 Aralık 2022'de yapılacak seçimlerde Kormakitis Yerel Yönetim başkanlığına aday olmaya uygun görülmedim.

Adaylığımı sunduğum günden reddedildiğim güne kadar yanımda olan herkese ama hepsinden önemlisi adaylığımın reddedilmesinin ardından bana çeşitli şekillerde sempati ve sevgi gösteren herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.