Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavisi evde süren Hale Seller zor durumda olduğunu söyleyerek yardım istedi. Eşinin 7 bin 900 TL sosyal yardım maaşı aldığını ancak bunun geçimlerini sağlamalarına yetmediğini belirten Seller, ilaç masraflarını karşılayamadıklarını ifade etti.

Kaymakamlıktan yardım istediklerini ancak eşinin sosyal yardım maaşı alması nedeniyle kendisine 3 ay maaş bağlanmasının kabul görmediğini aktaran Seller, “ilaçlarımı alamıyorum, ilaç alsam yemeğe para bulamayız” diyerek yardım istedi. Seller, TR320001000861757519295001 ziraat bankası iban numarasından yardım yapılmasını istedi.