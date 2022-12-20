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Zor durumda

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Araç çarpması sonucu 3 ay yatağa mahkum olan ve iş göremez raporu alan Hale Seller yardım bekliyor

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Zor durumda

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve tedavisi evde süren Hale Seller zor durumda olduğunu söyleyerek yardım istedi. Eşinin 7 bin 900 TL sosyal yardım maaşı aldığını ancak bunun geçimlerini sağlamalarına yetmediğini belirten Seller, ilaç masraflarını karşılayamadıklarını ifade etti.
Kaymakamlıktan yardım istediklerini ancak eşinin sosyal yardım maaşı alması nedeniyle kendisine 3 ay maaş bağlanmasının kabul görmediğini aktaran Seller, “ilaçlarımı alamıyorum, ilaç alsam yemeğe para bulamayız” diyerek yardım istedi. Seller, TR320001000861757519295001 ziraat bankası iban numarasından yardım yapılmasını istedi. 

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