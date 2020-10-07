Sevgilisi ayrılınca bıçağı sapladı

Hüseyin ÇİÇEKGazimağusa’da Melisa Şen (25) isimli zanlı, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Şükrü Hafız, zanlının, 5 Ekim 2020 tarihinde, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi ile aralarında çıkan tartışma sonrası, tasarrufundaki 19 santim uzunluğundaki bıçağı çıkararak, erkek arkadaşının sırtına bir kez sokmak sureti ile yaraladığını söyledi. Müştekide 3 santim uzunluğunda kesi ve 10 santim derinliğinde yara tespit edildiğini aktaran Hafız, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.