Yardım edenler serbest kaldı

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy bölgesinde kaçak bir şekilde Güney Kıbrıs’a gitmeye çalışırken yakalanan Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien ve onlara yardımcı olan Hüseyin Karadeniz ile Hasan Karadeniz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Öğrenci vizesiyle ülkeye giriş yaptıktan kısa süre sonra insan tacirlerine kişi başı 300 Euro vererek güneye gitmeye çalışan Kongo uyruklu Tera ile Fabien cezaevine gönderildi. Onları güneye geçirmek isteyen Hüseyin Karadeniz ile Hasan Karadeniz ise teminatla serbest bırakıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlıların 29 Aralık 2021 tarihinde saat 19.20 sıralarında Alayköy Sanayi bölgesinde yasal olmayan yollardan Güney Kıbrıs’a geçmek istedikleri esnada tespit edilip tutuklandıklarını anlattı.



Polis, yapılan soruşturmada Mosengo Talor Tera’nın 14 Aralık, Issako Lombatete Fabıen’in ise6 Aralık 2021 tarihinde 60 gün öğrenci vizesi ile Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptıklarını ancak ülkeye geldikten sonra başka herhangi bir işlem yaptırmadıklarının belirlendiğini söyledi.Polis, Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien’in öğrenci statüsünde, diğer iki zanlının ise çalışma izinli olduğunu belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.Mahkeme, Mosengo Talor Tera ile Issako Lombatete Fabien’in tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevinde beklemelerine emir verdi. Hüseyin Karadeniz ile Hasan Karadeniz ise 7’şer bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için ikişer kefilin 100’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.