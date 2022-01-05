‘Çoklu koalisyon eziyettir’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, seçimlerden sonra uzun ömürlü, Meclis’i toplayabilen, Meclis komitelerini çalıştırabilen, yasaları geçirebilen, bir icraat hükümetinin hem gerekli hem de mümkün olduğunu söyledi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) yaptığı ziyarette konuşan Kudret Özersay, 23 Ocak seçimlerinden sonra uzun ömürlü ve istikrarlı bir hükümetin oluşumunda Halkın Partisi’nin anahtar rol oynayacağını da belirtti.

İstikrarlı ve ömrü uzun bir hükümetin olabilmesi için her iki koalisyon ortağının da grubu bulunan yani Meclis’te en az beş milletvekili olan partilerden oluşması gerektiğini ifade eden Özersay, şöyle devam etti:

“Aksi halde koalisyon ortaklarından birisinin beşten az milletvekili olursa hükümet, Meclis’i toplayamaz ve çalıştıramaz. Son bir yıldır yamalı bohça azınlık hükümetleriyle tam da bu sebeple ülkeye ve devlete zarar verildiği ortadadır, 26-27 ile hükümet, hükümet değil bir tür eziyettir.”

Halkın Partisi’nin, gerek hükümette olduğu dönemde gerekse muhalefette iken kendi alanında uzman, kamu tüzel kişiliği bulunan birliklerle diyalog ve istişare içerisinde olduğunu söyleyen Kudret Özersay, bu diyalog ve iş birliğinin bundan sonra da devam etmesi gerektiğini kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) yaptığı ziyarette konuşan Kudret Özersay, bunun için belli bazı bedeller ödemek zorunda kalsalar da Halkın Partisi’nin her zaman ülkede planlı gelişme ve kalkınmaya önem veren bir duruşu olduğunu belirtti.

Aday tanıtım şöleni yarın

Bu arada Halkın Partisi’nin 6’ncı kuruluş yıl dönümü resepsiyonu ve aday tanıtım şöleni yarın saat 19.00’da Lefkoşa’da Elysium Park’ta yapılacak.