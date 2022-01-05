CTP’nin rotası net

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 23 Ocak’ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’ne yönelik seçim bildirgesini, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği kompleksindeki Paradise Park’ta CTP Milletvekili adaylarının hazır bulunduğu basın toplantısında açıkladı.

Toplantıda konuşan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP’nin ilk hedefinin uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma planını hazırlamak ve yürürlüğe sokmak olduğunu vurguladı.

Tufan Erhürman, bunun Meclis’ten geçirilerek, yürürlüğe sokulacağına işaret ederek, hükümetlerin değişmesiyle, değişmeyecek devlet politikaları üretmenin hedefleri olduğunu, bu kalkınma planının ülke için acil bir ihtiyaç olduğunu belirtti.

Erhürman, nüfus politikası ve vatandaşlık politikasının bu kalkınma planı içinde yer alacağını belirtti.

Sıkıntılı bir süreçten geçiliyor

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, 2 yıldır devam eden pandeminin hala çok ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini ve edeceğinin ortada olduğunu söyledi. Pandemi kaynaklı ekonomik sıkıntı ve TL’nin değer kaybından kaynaklanan ekonomik sıkıntıların da buna eklendiğini ifade eden Erhürman, yapılan hataların ise ülkeyi uçurumun kenarına getirdiğini belirtti.

Pandeminin, TL’nin değer kaybettiği, krizin olduğu koşullarda ülke “yönetilseydi” yaraların bu kadar büyümeyeceğini vurgulayan Erhürman, krizler, TL’nin değer kaybına uğradığı koşulları kendi hükümetleri dönemlerinde de yaşadıklarını, ancak krizlere odaklanıldığında yaraların bu kadar büyümeyeceğini gördüklerini söyledi.

Hükümetten bazı sorulara cevap beklediklerine işaret eden Erhürman, aylarca okullar kapalı olmasına rağmen, kamu okullarındaki çocukları nasıl ikiye bölündüğünü ve bir kısmının her gün okula giderken, diğerlerinin haftada sadece iki gün, ya da üç gün okula gidebilir duruma geldiğini sordu.

Erhürman, bunun pandemiyle, TL’deki değer kaybıyla ilgisi olmadığını vurgulayarak, tüp gaza ve akaryakıta gelen zamlara rağmen, piyasada tüp gaz bulmanın bir sıkıntı olarak nasıl yaşanmaya devam ettiğini öğrenmek istediklerini söyledi.

“TL kullanıyor olmamızın yarattığı sıkıntılar var”

Erhürman, halkın alım gücünü, öngörülebilirliği ve işletmelerin sürdürülebilirliğini korumak amacıyla planlı ve kademeli olarak stabil bir para biriminin muhasebe birimi olarak kullanılmasına geçileceğini belirterek, “Bizim TL kullanıyor olmamızın bu ülkede yarattığı sıkıntılar var. Birebir yaşıyoruz” dedi.



“Maaşları dövize endeksleme politikamız…”

Ev, araba, tüp gaz, akaryakıt ve daha birçok ürünün fiyatının döviz üzerinden belirlendiğine işaret eden Erhürman, “Bizim insanların alım gücünü korumak adına maaşları dövize endeksleme politikamıza birileri hayalci diyecek de biz buna inanacak mıyız?” dedi.

1993-1997 yılları için hazırlanmış 3’üncü Ekonomik Kalkınma Planı’nı işaret eden Erhürman, dönemin UBP Başkanı ve Başbakanı Derviş Eroğlu Hükümeti döneminde hazırlanmış olan planda, TL kullanmanın enflasyon yarattığının ortaya konulduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lirası’na geçisin önerildiğini söyledi. CTP’nin kendi parasını basmaktan bahsetmediğini vurgulayan Erhürman, kendilerinin çözüme kadarki dönemde, giderler gibi gelirlerin de dövize endeksleneceğini söylediklerini aktardı.

“Yağma yok…”

“Birilerinin aklından Kıb-Tek’i özelleştirmek geçiyorsa, bilsinler ki yağma yok” diyen Erhürman, doğru yönetildiğinde Kıb-Tek’in zarar etmediğini savundu.

Kimsenin Adalet Bakanlığı kurmaya heves etmemesini de söyleyen Erhürman, “Yargı bağımsızlığına dokundurtmayız. Dokunacaklarımız var, dokundurtmayacaklarımız var” dedi.

23 Ocak’ta Kıbrıs Türk halkının “Bu zihniyetle buraya kadar, bu zihniyete buraya kadar” diyeceğine inanç belirten Erhürman, 23 Ocak’tan sonra hükümeti CTP’nin kuracağını ve hükümetin büyük ortağının ise Kıbrıs Türk halkı olacağını kaydetti.