6 yılın özeti

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 6 yıllık görev süresi boyunca, ilkeli bir duruş sergilediklerini, prensiplerinden ödün vermediklerini, doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten kaçınmadıklarını belirtti.

Görev süresi sona eren Dizdarlı, teşekkür ve veda yazısı yayımladı.

Dizdarlı, “Neredeyse baştan yapılmasını sağladığımız ve kısa zamanda ülkenin en güvenilir kurumlarından biri haline getirdiğimiz Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesinden gururla ayrılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Dizdarlı, Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın önerisi üzerine Cumhuriyeti Meclisi Genel Kurulunda 26 Ekim 2015 tarihinde onaylanan atama işleminden sonra 3 Kasım 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı’nın huzurunda Bağlılık Yeminini yaparak Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) olarak göreve başladığını belirtti.

“Vicdanımın emrine uydum…”

Görevini doğruluk, tarafsızlık ve halka saygı duygusu içinde sadece vicdanının emrine uyarak yaptığını belirten Dizdarlı, “Geçtiğimiz 6 yıl içinde çok zor koşullarla yüz yüze kalmamıza rağmen şikâyet etmeden, yılmadan veya bıkmadan tüm personel ile birlikte uyum içerisinde çalıştık. Her daima için ilkeli bir duruş sergiledik. Prensiplerimizden ödün vermedik” ifadelerini kullandı.

Daireye başvuran tüm bireylere kapılarını açık tuttuklarını dile getiren Dizdarlı, gerekli yardımları esirgemeyerek bireylerin ihtiyaçları doğrultusunda yönlendirmeye veya bir çare bulmaya çalıştıklarını vurguladı.

Ombudsman Dizdarlı, görev süresi boyunca doğruları korumaktan, gerçekleri söylemekten ve topluma hizmet etmekten kaçınmadıklarını ifade etti.

Çalışma arkadaşlarına seslenen Dizdarlı, “Son olarak çalışma arkadaşlarıma seslenmek isterim. Sizleri tanımak, sizlerle çalışmak bir onurdu. Ancak inanın ayrılırken gözüm arkada değildir. Yeni ombudsmanla çıtayı daha da yükselteceğinize eminim. Başarılarınızla her zaman gurur duyacağım” ifadelerini kullandı.