Yargı acımadı

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de Soykan Marketin anahtarını çalıp, bir kopyasını yaptıktan sonra yerine koyan ve gece saatlerinde geri dönüp 2 bin 300 TL, 10 Euro demir madeni para, 200 TL değerindeki çek yaprağını çalan İlyas Ulaş ve Metin Tarım hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 10’ar ay hapse mahkûm edildi.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Ağır ceza heyeti, 24 Ekim 2019 tarihinde 19.30-06.40 saatleri arasında Alayköy'de Gelibolu Sokakta bulunan Soykan isimli marketin kapısının anahtar ile açılarak içeriye girildiğini belirtti. Heyet, yazar kasada bulunan 2 bin 300 TL,10 Euro demir madeni para, 200 TL değerindeki çek yaprağı ve kredi kartının çalındığını kaydetti. Heyet, şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, hırsızlığı İlyas Ulaş ve Metin Tarım’ın birlikte işlediğini tespit edildiğini belirtti.

Heyet kararında, İlyas Ulaş’ın marketin kapısı üzerinde bulunan anahtarı yerinden alarak market içerisinde buluştuğu Metin Tarım’a verdiğini belirtti. Heyet, anahtarı alan Tarım’ın 22 dakika sonra tekrar markete geldiğini ve Ulaş’ın da anahtarı alıp yerine taktığının tespit edildiğini anlattı.

Mahkeme heyeti kararda, sanıkların işlemiş olduğu suçun ciddiyetine ve gittikçe yaygınlaştığına dikkati çekerek, caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti. Heyet, sanıkları 10’ar ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.