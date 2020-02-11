2040’ta tahliye olur

Hüseyin ÇİÇEK

İskele bölgesinde, 28 Eylül 2018 tarihinde öldürülen ve cesedi ormanlık arazide bulunan öğretmen Hasan Işık Özgöçmen’in katil zanlısı Muhammad Salman (24) hakkındaki dava karara bağlandı.

Özgöçmen’i kemer ile boğarak öldüren Salman, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kararda sanık ile Özgöçmen’in cinayet tarihinden önce hiç tanışmadıkları belirtildi. Özgöçmen’in otostop çeken sanığı aracına aldığı, aralarında çıkan kavga sonucu sanığın vahşi cinayeti işlediği belirtildi.

Aralarında tartışma yaşandı

Mahkeme Başkanı Fatma Şenol, olay gününden önce Özgöçmen ile sanığın hiç tanışmadığını söyledi.

Şenol, Özgöçmen’in otostop çeken sanığı aracına aldığını, olay yerinde cinsel ilişki kurma isteği nedeniyle aralarında bir tartışma yaşandığını açıkladı.

Başkan Şenol, sanığın, Özgöçmen’in burnunu kırdıktan sonra kemer ile boğarak öldürdüğünü, cüzdanındaki 300 TL’yi çalarak olay yerinden ayrıldığını, ardından kaçak yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini kaydetti. Başkan Şenol, sanığın Özgöçmen’i acımasızca öldürmesinin ve yasadışı yollardan kaçmasının aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Şenol, adam öldürme suçlarına ibret verici cezaların verilmesi gerekliliğini vurguladı.

Denetimler sıkı tutulmalı

Şenol, ülkede izinsiz olarak ikamet eden sanığın işlemiş olduğu suçun tedirginlik yarattığını belirtti.

Şenol, Kuzey Kıbrıs’ta izinsiz ikamet eden kişilerin tehlike oluşturmaya başladığını ve bu hususun da ciddiye alınması gerektiğini vurgulayarak, devletin kayıt dışı yaşamla ilgili denetimlerini sıklaştırması gerektiğini söyledi.

Sanığın izinsiz ikamet ettiği yabancı bir ülkede tanımadığı birinin aracına binerek, olay yerine gittiğini ifade etti. Şenol, sanık lehindeki hafifletici nedenleri de göz önünde bulundurduktan sonra, ibret verici olması açısından 20 yıl hapis cezası vermeyi uygun gördüklerini açıkladı.