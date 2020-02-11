Kendisine emanet edilen inşaat malzemelerini çaldığı öne sürülen Mahmut Sarıaslan hakkındaki soruşturma sürüyor. Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tutuklanan zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada konuşan zanlı kendisini şikâyet eden Bülent Dağaştı hakkında ilginç iddialarda bulundu. Zanlı, Bülent Dağaştı'ya 20 bin TL değerinde iş yaptığını, parasını vermemek için kendisine iftira attığını öne sürdü, “İlk kurban ben değilim, başkalarına da yaptı” dedi.

Soruşturmayı yürüten polis, Bülent Dağaştı'nın 19 Ocak 2020 tarihinde yaptığı şikâyette içerisinde kırıcı, spiral, el arabası, balyoz, inşaat küreği, mermer kesme makinesi ve iki adet su terazisi bulunan EM 572 plakalı aracını 2019 yılı Aralık ayında Edremit'te parke işi yapımı için Mahmut Sarıaslan'a verdiğini ancak kendisine ulaşamadığını söylediğini aktardı.

Polis, Bülent Dağaştı'nın, Mahmut Sarıaslan'ın bulunup aracı ve malzemeleri almak için yardım talep ettiğini söyledi. Polis, şikâyet üzerine Mahmut Sarıaslan'ın defalarca telefonla arandığını ancak çağrılara cevap vermediğini belirtti.

Zanlının belirli bir ikamet adresi olmadığı için evine gidilemediğini kaydeden polis, aranan şahıs ilan edildiğini söyledi.

Soruşturma sürüyor

Polis, zanlının 07 Şubat 2020 tarihinde Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparken tespit edilip gözaltına alındığını kaydetti.

Polis memuru, sorgulanan zanlının Bülent Dağaştı'ya ait Bal Döken Parkı’na bıraktığını, bahsedilen malzemeleri ise almadığını söylediğini aktardı.

Polis, zanlının ifadesinde FN 937 plakalı aracını tamir etmesi için Bülent Dağaştı'ya verdiğini, geçici olarak kullanması için kendisine EM 572 plakalı aracı emanet bıraktığını öne sürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının EM 572 plakalı aracı emanet alırken, Bülent Dağaştı'nın içerisinde bulunan inşaat malzemelerini boşalttığını söylediğini ifade etti.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 5 kişiden ifade temin ettiklerini kaydeden polis, iki tanığın zanlının malzemeleri aldığına dair beyanda bulunduğunu söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Tuzak kurdu iddiası

Mahkeme talebi kabul ederken, söz hakkı verilen zanlı isyan etti. 48 yaşında olduğunu, iki çocuk babası ve sabıkasız bir kimse olduğunu ifade eden zanlı, “Ben şikâyetçi şahsa iş yaptım. 20 bin TL alacağım var. Paramı vermemek ve beni ülkeden attırmak için böyle bir yalan uydurdu. Daha önceleri başkalarına da yaptı. İlk kurban ben değilim. Hırsızlık olayını kesinlikle kabul etmiyorum” iddialarında bulundu.