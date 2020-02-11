‘Tekila’ fena çarptı

Hüseyin ÇİÇEK

Kuzey Kıbrıs’ta kadına yönelik şiddet ve tecavüz olayları giderek artıyor. Gazimağusa’da önceki gün meydana gelen olay sonrasında ‘tecavüz girişiminde bulunmakla suçlanan Baki Yılmaz, mahalle sakinleri tarafından yaka paça tutuklanarak polise teslim edildi.

İş arkadaşı olan 32 yaşındaki Ukraynalı kadınla Tekila içtiklerini, sonrasında onu evine bırakmak için yola çıktıklarını söyleyen Baki Yılmaz, tecavüz girişiminde bulunduğu yönündeki iddiaları kabul etmedi. Ukraynalı kadın ise kendisini tarlaya götüren Baki’nin önce dudaktan öptüğünü, sonra pantolonu indirerek tecavüze yöneldiğini iddia ederken, avazının çıktığı kadar bağırıp komşulardan yardım istediğini söyledi.

Tecavüze teşebbüs’ olayı infiale neden oldu. İddiaya göre; Baki Yılmaz isimli şahıs, 32 yaşındaki iş arkadaşı Ukrayna uyruklu kadına tarla içerisinde tecavüz etmeye kalkıştı.

Genç kadının çığlıkları üzerine olay yerine koşan mahalle sakinleri tecavüzü son anda engelledi.

Genç kadını kurtaran mahalle sakinleri, Baki Yılmaz’ı yakalayıp, polise teslim etti.

Tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarılan zanlı, “Benden para istedi. Ben vermem deyince şimdi olacaklardan ben sorumlu değilim diyerek çığlık atmaya başladı. Ben de o ara sadece 2 tokat vurdum” iddiasında bulundu.

Tecavüze kalkıştı

Adli Şube’de görevli polis memuru Arif Toroslu, 9 Şubat 2020 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, zanlı Baki Yılmaz’ın, iş arkadaşı olan F.S. isimli kadını, yaya olarak evine bıraktığı esnada, boş bir tarla içerisine götürdüğünü söyledi.

Polis, zanlının genç kadının dudaklarından öpmeye çalıştığını, direnmesi üzerine, darp edip yere düşürdüğünü ve zorla öpüp pantolonunu indirerek tecavüz etmeye kalkıştığını ifade etti.

Kadının çığlıkları üzerine mahalle sakinlerinin müdahale ettiğini kaydeden polis, zanlının vatandaşlar tarafından yakalanarak kendilerine teslim edildiğini açıkladı.

Toroslu, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

İlginç iddialarda bulundu

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluk kararı verirken, söz alan zanlı şu iddialarda bulundu:

“Bir arkadaşın evinde tekila içtik, alkollüydük, onu eve bırakmamı istedi. Tarlada yürürken, benden para istedi, ben ise yok dedim. O an bana şimdi olacaklardan ben sorumlu değilim dedi ve çığlık atmaya başladı. Ben ise bunun üzerine sadece 2 tokat çektim, olay bundan ibarettir.”