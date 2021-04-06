Yasa değişti cezalar arttı

Meclis Genel Kurulu’nda onaylanan Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla

Coronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere uymayanlara yönelik cezalar artacak, denetim mekanizması noktasında yerel yönetimlere daha geniş haklar verilmiş olacak.

Cezalar şu şekilde olacak:

-Maske veya sosyal mesafe kurallarına uymayanlar, aylık brüt asgari üretin 10’da 1’i tutarında idari para cezasına çarptırılacak.

-Bakanlıkça imzalatılan taahhütnamenin içeriğindeki beyana veya taahhütlere ilişkin kurallara uymayan, izolasyon (tecrit) kuralına uymayan veya karantina kurallarına uymayanlar, mahkumiyetleri halinde, aylık brüt asgari ücretin 5 katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilecek.

-Ev karantinası kurallarına uyulmaması halinde, aylık brüt asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

-Ev karantinası kurallarına aykırı davranan kişi veya kişiler, Bakanlığın belirlediği Merkezi Karantinaya yerleştirilebilecek ve uygulanan karantina ücretini, karantinaya giren kişi karşılayacak.

-PCR testi veya astalığın tespiti için yapılması gerekli görülen tanı ve tarama testleri yapılması gereken sürede yapılması gerektiği ile ilgili yayınlanan karara uyulmaması halinde yurttaşlara aylık brüt asgari ücretin beş katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

- Hasta olduğu tespit edilen kişi ve temaslılarına uygulanacak olan karantina koşullarına ile ilgili yayınlanan karara uyulmaması halinde, kişi ile işverene aylık brüt asgari ücretin altı katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

-Toplu yaşam alanlarında organizasyon veya etkinlik düzenleyen yetkililer, aylık brüt asgari ücretin sekiz katı tutarında idari para cezası verilebilecek ve bu yerler bir hafta süreyle kapatılacak.

-İdari para cezalarını 30 gün içerisinde ödemeyenler, aylık brüt asgari ücretin 10 katı tutarına kadar para cezasına veya bir yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırabilecek.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 02:14