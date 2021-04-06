En pahalı üretim

Suna ERDEN

Lefke’de, 70 grama tekabül eden iki kök hintkeneviri ektiği tespit edilen Shorat Rajapov hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 14 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık hakkındaki kararı Yargıç Umut İnan açıkladı. İnan, sanığın şeker hastası olduğunu, kenevir bitkisini tedavi amaçlı ektiğini söylediğini belirtti.

İnan, sanığın 870 miligram ve 258 gram ağırlığında hintkeneviri türü bitki ekip ziraatını yaptığını, iki kökün 70 gram uyuşturucuya denk geldiğini ifade etti.

Sanığın benzer sabıkasının bulunmadığını dile getiren İnan, pişman olduğunu, suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine yardımcı olduğunu ifade etti. Sanığa ceza verilirken uyuşturucu maddenin türünün, miktarının, nevi ve mahiyetinin önemli unsurlar olduğunu söyleyen İnan, diğer yandan hintkenevirinin en zararsız türlerden birisi olduğunu açıkladı. İnan, bu tür suçların ciddi ve toplumda huzursuzluk ile endişe yarattığına dikkat çekerek, uyuşturucu kullanımının toplumda da yaygınlık kazandığını anlattı.

Yargıç İnan, uyuşturucu kullanımının ciddi, tehlikeli ve alışkanlık yarattığını, bu alışkanlıktan kurtulmanın da zor olduğunu dile getirdi.

İnan, uyuşturucu bağımlılığının özellikle gençleri etkisi altına aldığını belirtti. İnan, sanığın şeker hastası olduğunu, söz konusu bitkiyi tedavi amacıyla yetiştirdiğini savunduğunu açıkladı. İnan, bu suçların önüne geçilebilmesinin ve kamu yararının düşünülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekerek, sanığa 14 ay hapis cezası verildiğini açıkladı.