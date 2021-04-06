Güneyde krize karşı 250 milyon Euro

Güney Kıbrıs'ta Coronavirüs salgınının göğüslenmesi ve ekonominin desteklenmesi amacıyla hükümet devam eden krize karşı 250 milyon Euro ek destek paketi açıklandı.

Rum Maliye Bakanı Konstantinos Petrides’e göre, Coronavirüs salgınının göğüslenmesi ve ekonominin desteklenmesi amacıyla hükümet devam eden krize karşı 250 milyon Euro ek destek paketi açıklandı.

Sonuç olarak bütçe daha önce değerlendirilen eksikliğinin bu yıl için tedbirlerin devam etmesiyle Gayrı Safi Yurt İçi Hasılanın yüzde 3,8’e ulaşması bekleniyor.

Maliye, Çalışma Refah ve Sosyal Sigorta ve Sağlık Bakanları, Meclis Mali Komitesine geçen hafta Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ek bütçeyi tanıttı.

Maliye Bakanı toplantıdan sonra “Hükümet ilk andan itibaren çalışanların, işletmelerin ve salgın boyunca hastaların yanında olacağına dair verdiği söze sadık olmaya devam ediyor. Bu çerçevede, 250 milyon Euro boyutunda ek bir bütçe açıkladı” diyerek salgının devam etmesinden dolayı büyüme hızının yüzde 4,5’ten yüzde 3,5’e revize edildiğini dile getirdi.

Çalışma Refah ve Sosyal Sigorta Bakanı Zeta Emilianidou 140 milyonluk ek bütçenin temmuz ayına kadar çalışanların gelirlerinin desteklenmesini hedeflediğini, buna, 12 Nisan’a kadar ödenecek olan serbest çalışanlar ve işletmeler için 30 milyon Euro değerindeki ikramiyelerin de içerildiğini kaydetti.

Sağlık Bakanı ise açıklamasında ek bütçenin büyük bir bölümünün salgının stratejik olarak göğüslenmesi için 60 milyon avro da içerdiğini, yani, üç kanatlı test, aşılamalar ve sağlık protokollerinin uygulanmasını içerdiğini ve bu çerçevede acil giderler için ek 50 milyon Euro hesaplandığını söyledi.