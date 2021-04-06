İbret olsun, 9 ayı cezaevinde geçecek

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2019 yılı içerisinde sevgilisinin telefonuna yerleştirdiği program sayesinde elde ettiği bir takım ses kaydı ve videoları internet ortamında ifşa eden Göksel Özdemir hakkındaki yargı süreci tamamlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “özel hayatın gizliliğini ihlal” davasından suçlu bulunarak 9 ay hapse mahkûm edildi. Kararda mahkemelerin bu tür suçlara asla hoşgörülü yaklaşamayacağı vurgulandı.

Kararda öncelikle olgular aktarıldı. Sanık Göksel Özdemir’in 2019 yılı içerisinde, 2 buçuk yıldır sevgilisi olan ve birlikte yaşadığı C.U. isimli kadının telefonuna program yerleştirdiği belirtildi.

Sanığın bu eylemi kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını öğrenmek amacı ile gerçekleştirdiği ifade edildi. Telefona yüklenen program sayesinde sanığın bazı özel görüntüler elde ettiği kaydedildi.

Sanığın elde ettiği görüntülerden bir tanesini internette yayıp ifşa ederek özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu işlediği ifade edildi.

Davanın kararını açıklayan Yargıç Hazan Aksun, sanığın işlemiş olduğu suçun, başka bir kimsenin mahremini ifşa eden “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçu olduğunu belirtti.

Aksun, mahkemelerin bu tür suçlara asla hoşgörülü yaklaşamayacağını vurguladı. Aksun, sanığa verilecek olan cezanın ibretlik bir ceza olması gerektiğini de ifade etti ve sanığı 9 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.