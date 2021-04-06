‘Hurdacıya sattım’

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Alayköy’de çalıştığı inşaat şirketine ait elektrik kablolarını çaldığı iddia edilen Mahir Demirci hakkındaki soruşturma devam ediyor. 10 bin lira değerindeki kabloları çalan zanlının malzemeleri hurdacıya sattığını itiraf ettiği belirtildi. Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, Alayköy’de Yapım İnşaat Şirketi LTD’de çalışan zanlının 31 Mart 2021 tarihinde iş yerine ait depoda 24 top elektik kablosu aldığını söyledi. Polis, zanlının aldığı malzemenin bir kısmıyla iş yaptığını, geriye kalan 10 bin 125 TL değerindeki 15 top elektrik kablosunu tasarrufuna geçirmek suretiyle hırsızlık suçunu işlediğini ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini belirtti.

Polis memuru, zanlının çalmış olduğu kabloları 6 ay içerisinde 4 seferde hurdacıya sattığı beyanında bulunduğunu ancak henüz tespit edilmediğini belirtti.

Polis, zanlı aleyhine ayrıca sahtekarlıkla para temini suçundan da soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını belirterek, 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı hakkında 8 gün ek tutukluluk kararı verdi.