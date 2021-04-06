Kuzeyde 70, güneyde 565 yeni Vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte 70, Güney Kıbrıs’ta ise 565 yeni Covid-19 vakası saptandı, 74 yaşındaki erkek hasta yaşamını yitirdi.

Kuzeyde yapılan 8 bin 385 test sonucu tespit edilen 70 vakadan 64'ünün yerel olduğu, 38 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Vakalardan 42’si Lefkoşa, 13’ü Gazimağusa, 7’si Girne, 2’si de İskele bölgesinden.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, testi pozitif çıkanlardan biri hava yoluyla geldi, 5 kişi ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları için gözetim altındaydı.

64 yerel vakanın bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-8, Surlariçi- 16, Haspolat-6, K. Kaymaklı-3, Yenikent-3, Taşkınköy-2, Çağlayan-1, Gönyeli-1, Kızılbaş-2

Girne Merkez- 5, Koruçam-1,Dikmen-1.

Gazimağusa Merkez -6, Geçitkale-1, Karekeşliler-1, Maraş-3, Kaliland Bölgesi- 1, Kaleiçi-1

İskele- Kaleburnu - Karpaz-1, İskele Boğaz-1.

KKTC’de vaka sayısı 4 bin 628’e, test sayısı 780 bin 392’ye, iyileşip taburcu edilenlerin sayısı 4 bin 105’e yükseldi.

Ülkede halen tedavisi devam eden 497 kişi bulunuyor. Bunlardan 3’ü yoğun bakımda, 75’i Pandemi Merkezi’nde, 419’u ise pandemi otellerinde.

Bugüne kadar Coronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı ise 26.

Güneyde 54 bin test yapıldı

Güney Kıbrıs’ta ise son 24 saatte 54 bin 652 test yapıldı, 565 yeni Covid-19 vakası saptandı. 74 yaşındaki bir erkek hasta hayatını kaybetti.

Böylece Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 48 bin 278'e ulaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 262'ye çıktı.

Coronavirüs nedeniyle dün hayatını kaybeden 74 yaşındaki erkek hastanın ilk doz aşısını olduğu belirtilirken, tedavi altında olan 196 kişiden 47'sinin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.