İki İranlı tutuklandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Ekipleri, 11 adet extacy türü uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda Shabdount Malamiri (58) ile Muzaffer Fallah Sojaeri Mardmakdeh (78) gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Osman Üreten, 4 Nisan 2021 tarihinde, bir adreste uyuşturucu olduğu bilgisini alındığını ve baskın düzenlendiğini söyledi. Polis, her iki zanlının adreste tespit edildiğini, huzurlarında arama gerçekleştirildiğini belirtti.

Polis, arama sonucu, yatak odasında, cüzdan içerisinde 11 adet extacy türü uyuşturucu hap bulunduğunu açıkladı.

İfadeler alınacak

Polis, ele geçirilen hapların analiz için Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini, ayrıca zanlılarla bağlantısı olabilecek şahısların olma ihtimali olduğunu açıkladı. Zanlılardan henüz ifade almadıklarını kaydeden polis, sorgularının devam ettiğini söyledi. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu ifade etti.

Polis memuru, yürütülecek soruşturma kapsamında zanlıların ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.