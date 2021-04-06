Taksicilerde mağdur

Hükümetle yapılan anlaşma gereği karantina taşımacılığı yapan, otellere yolcu taşıyan Ercan Havalimanı taksi durağı çalışanları isyan ediyor.

Devletin son 4 aydır kendilerine ödeme yapmadığını belirten taksiciler, “Her 15 günde bir ödeme yapacaklarını belirtmişlerdi ancak 4 aydır tek kuruş almadık” dedi.

Diyalog’a konuşan taksi şoförleri, ulaşım bedeli olarak yol başına Lefkoşa’ya gidişlerde 70, Girne’ye 90, Gazimağusa’ya gidişlerde ise 140 lira alacaklarına dair hükümetle anlaşma yaptıklarını ifade etti. Anlaşmada ödemelerin 15 günde bir yapılacağının taahhüt edildiğini belirten taksi şoförleri, “Ercan’dan pandemi otellerine yolcu götüren 36 kişi 4 aydır tek kuruş alamadı. Şu anda sadece pandemi taşımacılığı yapan 36 taksici nasıl geçinecek” diye sordu.





Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 02:13