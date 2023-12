Yasa hatırlatıldı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Kamu Görevlileri Yasası’nın 35. Maddesinin, Maliye Bakanlığı ile kamuda yetkili sendikalar arasında her yıl görüşme yapılması, uzlaşıya varılan konuların bir sözleşme ile bağlanarak hayata geçirilmesi, yasal düzenleme gerektiren konuların da Cumhuriyet Meclisi’ne sunulmasını emrettiğine işaret ederek, bunun yerine getirilmediğini belirtti.

Konuyla ilgili KTAMS Başkanı Güven Bengihan tarafından yapılan açıklamada, “Bu doğrultuda Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova’ya sendikamızın taleplerini 12 Ekim 2023 tarihinde yazılı olarak sunmuş olmamıza rağmen bugüne kadar sendikamıza herhangi bir geri dönüş yapılmamıştır” denildi.

“Yasa koyucuların yasaları uygulamaktan kaçınması devlet olma ve hükümet edebilme ciddiyeti ile bağdaşmamaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, Bakan Berova’nın bir hafta içinde görüşmeye çağırmaması halinde KTAMS’ın her türlü eylem hakkını kullanacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca özetle şunlar kaydedildi:

“Hükümetin sermaye yanlısı tutumu nedeniyle, teşvikler ve muafiyetlerle her zaman desteklenen sermaye sahiplerinden vergi alınmazken, vergi yükü sadece maaşlı çalışanlara yüklenmiş, en adaletsiz vergi türü olan dolaylı vergilerle halkımız günden güne yoksulluğa sürüklenmiştir. Kamu çalışanlarının vergi dilimleri ve kişisel muafiyetleri yılda bir kez düzenlendiği için en düşük maaş alan çalışanlar dahi yüksek vergi dilimine girmiştir ve çalışanlar arasındaki vergi adaleti tamamen bozulmuştur. Yıl sonu yaklaşmış olmasına rağmen vergi düzenlemeleri ile ilgili çalışmanın başlatılmaması Maliye Bakanı’nın konu ile ilgili duyarsızlığının göstergesidir”



Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:05