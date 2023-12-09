Ben öldürdüm

Suna ERDEN

Girne'de tadilat halindeki iş yerinde boğularak öldürülen Rus asıllı Mikhail Kamyshanov cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Olayın ardından tutuklanan Mikhail’in dükkanını tadilat eden inşaat ustası Ukraynalı Sergei Mykhailichenko, polise verdiği ifadede cinayeti işlediğini itiraf etti. Suçu tek başına işlediğini iddia eden, Mikhail’in cep telefonunu attığı yeri polise gösteren zanlının ifadesinin ardından daha önce tutuklanan Katerina Kotenko ve Andrei Volkovski serbest bırakıldı.

Cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, Sergei Mykhailichenko dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada Mikhail’in sırt çantasındaki para miktarı da açıklandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, Mikhail Kamyshanov’un 27 Kasım 2023 tarihinde saat 17.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde, tadilat halinde bulunan İmaj Photo Stüdyo isimli iş yerinde ölü olarak bulunduğunu anımsattı. Polis, Mikhail Kamyshanov’a yapılan otopsi sonucu elle boğularak, öldürüldüğünün belirlendiğini açıkladı.

Polis, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucu kamera görüntülerinin incelendiğini ve şüpheli olarak, Sergei Mykhaıiıchenko, Katerina Kotenko ve Andrei Volkovskii’nin tutuklandığını söyledi.

“Öldürdükten sonra üzerini örttüm”

Soruşturma memuru, 3 zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında 10 gün tutukluluk emri alındığını söyledi.

Polis, bu süre içerisinde zanlı Sergei Myhhailikhenko’nun 2 Aralık tarihinde ifade vererek, Mikhail’i öldürdüğünü, üzerini örterek olay yerinden kaçtığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlının Mikhail’in cep telefonlarının yerini de gösterdiğini söyledi.

Polis memuru, ayrıca 10 günlük tutukluk süresinde 54 kişinin sorgulanıp, 38 ifade alındığını, tespit edilen 14 kamera görüntüsünün mercek altına alındığını söyledi.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Katerina Kotenko ve Andrei Volkovski’nin suçla bağı görülmeyerek, serbest bırakıldığını söyledi.

Mikhail’in öldürülmeden önce iş yerine girerken elinde çanta görüldüğünü anımsatan polis, sırt çantası içinde 40 bin Amerikan Doları, 12 bin 500 Sterlin ve 6 bin 500 Euro nakit para olduğunu tespit ettiklerini açıkladı. Polis, paraların bir kısmının bulunduğunu, bir kısmının ise henüz bulunmadığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının soruşturma kapsamında 7 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.