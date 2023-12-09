7 gün daha hücrede

Lefkoşa’daki evinde yapılan aramada satışa hazır paketlenmiş 50 gram uyuşturucu bulunan

Nijeryalı Chinyeaka Frank Eze dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 7 gün ek süre talep edildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 6 Aralık 2023 tarihinde 15.30 ile 16.30 saatleri arasında zanlının ikametgahına yapılan baskında, yatak odasında satışa hazır 23 ayrı poşette toplam 50 gram ağırlığında hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, ayrıca uyuşturucu satışından elde edile 850 sterlin para da bulunduğunu açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 3 Aralık’ta whatsapp üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın yönlendirmesi ile Lefkoşa’dan bir kişiden 56 gram olarak 200 bin Naira’ya aldığını, bir kısmını tanımadığı bir şahsa verdiğini söylediğini aktardı.

Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini, aranan 2 şahıs olduğunu söyleyerek, 7 gün ek tutukluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.