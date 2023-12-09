Ağır bir suç işledi

Lefkoşa’ya bağlı Demirhan'da bir eve 3 kez girerek, fırından, lambaya, televizyondan abajura toplam 60 bin TL değerinde ev eşyası çalan Abdurrahman Cemiloğlu hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinden yargılanan sanık, 2 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan mahkeme başkanı, 23-24 Mart 2023 tarihleri arasında Demirhan’da K.S.’nin evine kapının kilidi kırılarak girildiğini; Bosch marka kahve makinesi, su ısıtıcısı, fırın, şaraplık, 75 ekran Samsung marka televizyon, 2 adet 43 ekran Stilevs marka televizyon, 3 adet abajur ve bir adet ayaklı lambader çalındığını söyledi.

Başkan, çalınan eşyaların toplam değerinin 40 bin TL olduğunu belirtti. Ev sahibinin 24 Mart’ta yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını kaydeden başkan, 27 Mart tarihinde yine K.S.’nin evine girildiğini belirtti.

Başkan, bu kez eve tuvalet penceresinin kilidinin kırılarak eve girildiğini; Stilevs marka ocak, fırın, davlumbaz, ve bir adet mikrodalga çalındığını söyledi. Başkan, ikinci defada çalınan eşyaların toplam değerinin ise 20 bin TL olduğunu açıkladı.

Başkan, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında, aleyhine getirilen davalardan suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı.

Başkan, sanığın işlediği suçun mağdurları fakirleştirdiğine vurgu yapıp, amme menfaati gereği bu tür suçları işleyen ve işleme eğilimindeki kişilere caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Mahkeme başkanı, sanığın planlı bir şekilde üç farklı tarihte aynı eve girerek, yüklü miktardaki eşyayı çalmasını aleyhine değerlendirdiklerini ifade ederek, 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.