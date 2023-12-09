Feci şekilde can verdiler

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa - İskele Anayolunun, Kel'in Yeri isimli Restoran önündeki isimsiz yol üzerinde meydana gelen trafik kazasında 23 yaşındaki Fikret Turşu ve 20 yaşındaki Tuğçe Direm Çelik hayatını kaybetti. Bölgedeki bir otelde çalışan Fikret Turşu ve Tuğçe Direm Çelik’in arkadaşları ile birlikte işe gittiği öğrenildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kaza dün saat 17.00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Anayolu, Kel'in Yeri isimli restoran önündeki isimsiz yol üzerinde meydana geldi. İbrahim Kubacık (E-34) yönetimdeki TJV 921 plakalı TIR ile anayolda seyreden araçlara öncelik tanımadan dikkatsizce bölünmüş anayola giriş yaptı.

Anayola giren TIR sürücüsü, İskele istikametine doğru seyreden ancak kavşağa geldiğinde hızını düşürmeyen Ali Kaplan (E-24) yönetimindeki UL 840 plakalı jeep aracın önünü tıkayarak, çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu, UL 840 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fikret Turşu ve Tuğçe Direm Çelik olay yerinde yaşamını yitirirken, hafif yaralanan Ali Kaplan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Soruşturma kapsamında, TIR’ın sürücüsü İbrahim Kubacık tutuklandı. Kubacık’ın bugün nöbetçi mahkemeye çıkarılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:22