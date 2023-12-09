Çırağan’dan çağrı yaptı

Cemre Peral YANIKER

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’daki temasları kapsamında Çırağan Sarayı’nda yapılan 7’nci İstanbul Ekonomi Zirvesi’nde açılış konuşmasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta iki devletin iş birliğiyle geleceğe yön verilmesi gerektiğini kaydederek, “Tanınma başka bir günü bekleyebilir. Siyasi çözüm başka bir günü bekleyebilir. Ama şimdi yapılması gereken doğal kaynaklar dahil tüm önemli konularda iki devletin, iki otoritenin iş birliğidir” dedi.

Tatar, ancak bu anlayışla, Kıbrıs’ta ilelebet bir çözüme erişilebileceğini vurguladı.

Ülke ekonomisinin tüm engellere rağmen gelişmekte olduğunu söyleyen Tatar, 1963 yılında yıllık kişi başına düşen gelirin 300 dolar civarında olduğunu hatırlattı. Bu rakamın 1974’ten sonra 500 dolara çıktığını, şimdi ise tüm olumsuzluklarına rağmen 15 bin civarında olduğunu kaydeden Tatar, tüm ambargo ve izolasyonlara rağmen ülkeye yatırım yapanları tebrik etti, teşekkürlerini sundu.

Tatar, KKTC’den Türkiye baktığında umutlandığını söyleyerek, Türkiye’de istikrarın devamıyla, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde potansiyelin yakalanması ile geleceğe bakıldığında öngörülebilirliğiyle ve alınan kararlarla, yeni yüzyılda her şeyin daha iyi olacağına inanç belirti.

Tatar, kendisinin de bir iktisatçı olduğunu kaydederek, büyüme ve refahın ancak istikrar, güven, insan kaynağı ve altyapının bir araya gelerek potansiyelin yakalanması ile olabileceğini vurguladı.

Bu kapsamda adaletin önemine dikkat çeken Tatar, zenginin aşağıya hor baktığı durumda çatışma olabileceğini, adaletin sağlanması için gelir dağılımı ve kaynakların sürdürülebilirliği gerekliliklerinin altını çizdi.

Kimse Türkiye’yi dışlayamaz

Tatar, Türkiye’nin yetkilerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması bakımından, KKTC’ye ilişkin elbette söz sahibi olduğunu ifade ederek, kimsenin Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlayamayacağını dile getirdi.

Tatar, Doğu Akdeniz’deki istikranın devamı, zenginliklerin dengeli paylaşımında Türk-Yunan ilişkilerinin de çok önemli olduğunu kaydetti. Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyareti öncesinde doğal kaynakların paylaşımına ilişkin iş birliği çağrısını hatırlattı. Tatar, kendisinin de bu yönde Birleşmiş Milletler üzerinden yaptığı çağrıları hatırlattı.

Tatar, “Kıbrıs bizim için millidir, çok kıymetlidir” diyerek sözlerini sonlandırırken, iki ülke arasındaki dayanışma ve iş birliğinin sürdürülmesiyle daha da güçlü olunması temennisinde bulundu; organizasyonun hayırlara vesile olmasını dileyerek, katkı koyanları tebrik etti.

