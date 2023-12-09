Adalet tecelli edecek

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, günü birlik bir ziyaret amacıyla dün KKTC’ye geldi.

Tunç adaya gelişinde ilk olarak Gazimağusa’da Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti.

Yılmaz Tunç, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakanı Ünal Üstel tarafından kabul edildi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile öğleden sonra görüşen Tunç, daha sonra Oğuz ile birlikte yeni Merkezi Cezaevi’ne ziyaret düzenledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından da kabul edilen Tunç, gecenin ilerleyen saatlerinde adadan ayrıldı.

Şampiyon Meleklerin mezarlarını ziyaret etti

Bakan Tunç ve beraberindeki heyet, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Tunç ve heyetine, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da eşlik etti.

Tunç,“Evlatlarımızın vefatına neden olanlar, kusurlu olanlar yargının vereceği karar doğrultusunda gerekli cezai müeyyideye çarptırılacaktır. Adaletin tecellisinden yanayız” dedi. Bakan Tunç, sonucu yakından takip edeceklerini ve yargıya güvendiklerini vurguladı.

Oğuz: Acılı ailelerin yüreklerine su serptiniz

Bakan Oğuz, 6 Şubat depreminde hayatlarını kaybeden Şampiyon Melekler için düzenlenen organizasyon için Bakan Tunç’un verdiği mesajın çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Tunç’a teşekkür eden Oğuz, “Acılı ailelerin yüreklerine su serptiniz. Davanın yakından takip edildiğini TC’de de söylediniz, bugün burada da dile getirdiniz. Bu KKTC ve aileler için çok önemli, tabi ki ölenleri geri getirmiyor ama adalet anlamında yüreklere su serpilecek, bir teselli olacak” dedi.

Ailelere teker teker taziyelerini iletti

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Ercan Havalimanı’na gelişinin ardından ilk olarak Gazimağusa Kabristanlığına giderek Şampiyon Melekler’in mezarlarını ziyaret etti, karanfil bıraktı.

Ailelere teker teker taziyelerini bildiren Bakan Tunç’a Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya her mezarın başında bilgi verdi.

Üstel: Acımız büyük

Öte yandan Başbakan Ünal Üstel, Adalet Bakanı Tunç’u kabul etti.

Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da yer aldı.

Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, ziyaretini çok anlamlı bulduğu Tunç’u, böyle hassas ve nazik bir dönemde ülkede görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Asrın felaketi 6 Şubat depreminde yaşamını yitiren vatandaşlar ile İsias Otel’de enkaz altında yaşamını yitiren Şampiyon Melekleri anarak “Acımız büyüktür” diyen Üstel, Anavatan Türkiye ile acılarının ortak olduğunu belirtti.

“İsias otelde de 35 KKTC vatandaşımızı kaybettik ve büyük acı yaşadık, Şampiyon Meleklerimiz bizim de çocuklarımız” diyen Tunç, depremin ilk anından itibaren büyük bir çalışma başlattıklarını,

10 bin kişilik yargı görevlisini bölgeye sevk ettiklerini ve deliller toplandığını kaydetti.