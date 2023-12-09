Şikayet yağıyor

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı'nda meydana gelen valiz vurgunu olayı uluslararası boyuta taşındı.

İlk etapta 4 yolcunun şikayeti üzerine tutuklanan yer hizmeti görevlileri Serdar Atıcı, Halil Yalçınkaya ve Ali Varan’la ilgili Türkiye’nin İstanbul ilinden gelen 4 kişinin daha şikayetçi olduğu belirtilirken, Yunanistan ve Almanya’dan da önümüzdeki hafta 3 kişinin KKTC’ye geleceği öğrenildi. Ayrıca İstanbul’da birçok şikayetçinin olduğunu, bu kişilerin isim listesinin KKTC polisine gönderileceği açıklandı.

Başka ülkelerden de şikayetçi çıkabileceği belirtilirken, zanlılar dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, ek süre talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, Ercan Havaalanı'nda yolcu gidiş bölümünde İstanbul Handling şirketinde bagaj toplama görevlisi olarak çalışan zanlıların ilk olarak, 13 Eylül 2023 tarihinde, saat 07.30 sıralarında ülkeden çıkış yapan yolcu A.H.’ye ait bavulu açarak içerisinden 2 bin 700 Sterlin nakit parayı çaldıklarını söyledi.

Polis, zanlıların 27 Eylül tarihinde saat 09.45 sıralarında ise ülkeden çıkış yapan F.G.’ye ait bavuldan 20 bin TL çaldıklarını açıkladı.

Birlikte çalıp, birlikte paylaştılar

Polis, zanlıların 24 Ekim 2023 tarihinde de yine ülkeden çıkış yapan E.Ö.’ye ait bavuldan 2 adet altın kolye, 2 adet altın künye ve küpeden oluşan takı setini, 2 adet 18 ayar altın bileziği, Diesel marka erkek kol saatini ve 20 Euro nakit parayı çaldıklarını belirtti.

Polis memuru, zanlıların 6 Kasım 2023 tarihinde saat 00.40’ta ise ülkeden çıkış yapan Ö.D.’ye ait bavuldan tek taş pırlanta yüzüğü, beş taş pırlanta yüzüğü, altın Versace zincirli kolyeyi ve Swaroski marka küpeleri çaldıklarını belirtti. Polis, yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığını; para ve eşyaların zanlıların çalıştığı tarih ve saatlerde çalındığını belirlediklerini açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ikametgahında yapılan aramada birçok tablet, telefon kulaklığı, laptop,airpod gözlük, powerbank, elektronik sigara cihazı, saat ve birçok ziynet eşyası tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis zanlı Atıcı’nın ifadesinde suçunu itiraf ederek, yeni havaalanı açıldıktan sonra şut bölümünden birçok bavuldan diğer 2 zanlı ile birlikte eşyaları aldıklarını ve paylaştıklarını söylediğini açıkladı.

Şikayetçi sayısı arttı

Polis, zanlıların 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 11 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde 10 kişiden ifade aldıklarını söyledi.

Polis, son 11 günde 4 kişinin Türkiye’den gelerek, eşyalarının çalındığına dair şikayetçi olduğunu söyledi.

Polis, zanlı Atıcı’nın evinde bulunan eşyaların şikayetçilere gösterildiğini belirtti. Bazı şikayetçilerin eşyalarının zanlı Atıcı’nın evinde bulunan emareler içerisinde tespit edildiğini açıkladı.

Atıcı ile Yalçınkaya’nın maaşlarını aşan yüksek miktarda kumar oynadıklarını tespit ettiklerini kaydeden polis, zanlıların bahis oynayarak, para kazandıklarını söylediklerini ancak yapılan soruşturmada yalan söylediklerinin belirlendiğini açıkladı.

Polis, çalınan eşyalar arasında 360 bin liralık saat ve birçok değerli takı bulunduğunu ifade etti.

Çalıntı telefonla sürpriz yaptı

Polis, zanlı Yalçınkaya’nın eşine, 10 bin liralık cep telefonu verdiğini belirlediklerini de açıkladı.

Polis, zanlının eşinin ifadesinde cep telefonunu kocasının “sana sürpriz yaptım” diyerek, hediye ettiğini anlattığını, yapılan araştırmada telefonun başka bir şahsa ait olduğunu belirlediklerini söyledi.

Polis, Yunanistan ve Almanya’dan da şikayetçilerin ülkeye geleceğini, ayrıca İstanbul’dan yeni şikayetçi listesinin gönderileceğini ve mağdur sayısının artacağını belirterek, 5 gün ek süre istedi.

Mahkeme, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

