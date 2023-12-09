Hastalar zorda

Türkiye’de ilaç firmalarının zam beklentisi nedeniyle piyasaya kısıtlı satış yapması krize neden oldu. Türkiye’de yaşanan ilaç sıkıntısı KKTC’yi de etkiledi. Önümüzdeki Ocak ayında ilaca yüzde 40 oranında zam gelmesi beklenirken, ilaç kıtlığı yüzünden hastalar mağdur oldu.

Sadece iç piyasadaki ilaç sıkıntısı değil, aylardır süren reçete soruşturması da ilaca erişimi zorlaştırdı.

Yaşanan sorunlar nedeniyle Eczacılar Birliği hem eczacıların hem de halkın yaşadığı mağduriyete dikkat çekmek için eylem kararı aldı.

Tv2020’de Gündem Özel Programına telefonla bağlanan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, reçete soruşturması nedeniyle birçok meslektaşının onurunun zedelendiğini, hastaların ise ilaca erişimde zorluk yaşadığını söyledi.

Öksüz, eczacıların yaşadığı mağduriyete, hastaların durumuna dikkat çekmek amacıyla pazartesi günü eylem yapacaklarını açıkladı.

Öksüz, “Lefkoşa otobüs terminali bölgesinde toplanacağız. Beyaz önlüklerimizle meclise yürüyeceğiz.

Biz eczacılar toplumun birer ferdiyiz. Bir ailemiz, onurumuz var. Son 3 aydır eczacıların yaşadığı travmayı anlatacağız. Ayrıca aylardır ilaca erişemeyen hastalar için çözüm bulunmasını talep edeceğiz” dedi.

Sistemde açık var

Reçete soruşturmanın devam ettiğini kaydeden Öksüz, şöyle devam etti:

“ Sosyal sigortalarla anlaşmalı olan eczane sayısı 293’tür. Yaklaşık 90 kadar da hekim vardır. Tüm sistem polise açıldı, soruşturma sürüyor ve 293 eczanenin soruşturma kapsamında olduğu görülüyor.”

Birlik başkanı Öksüz, esas sorunun ilaç takip sisteminin olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Öksüz, “Sosyal sigorta reçetelerin işlendiği sistemde açık var, bu sorunların ortak akılla çözülmesi lazımdır. Geçmişte söylediğimiz hiçbir uyarı dikkate alınmadı, halk mağdur oldu” dedi.

Sıkıntı büyük

Reçete soruşturmasından kaynaklanan ilaç sıkıntısına bir de Türkiye’de yaşanan sorunların eklendiğini kaydeden Öksüz, şunları söyledi:

“Piyasada ciddi anlamda ilaç eksikliği vardır. Türkiye’de Ocak ayında ilaca yüzde 40 oranında zam gelecek. Bu nedenle firmalar iç piyasaya kısıtlı sayıda ilaç veriyor. Bu nedenle Türkiye’den yeterli ilaç alamıyoruz.

Aylardır ilaca ulaşamayan insanlar var. Yetkililer hastaların sorunlarına bir an önce çare bulmalı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2023, 09:10