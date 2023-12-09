Umut verici haber

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, yurt dışı turizm tanıtma ve pazarlama çalışmaları kapsamında, 7-9 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleşen olan, Travel Turkey İzmir 2023 Turizm Fuarında yerini aldı.

Açıklamaya göre fuarın açılışını Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Venezuela Turizm Bakanı Ali Ernesto Padron Paredes, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İZFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Soyer ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz B. Bağlıkaya ile diğer kuruluş temsilcileri birlikte yaptı.

Fikri Ataoğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada, turizmde, korona virüs salgını öncesi rakamlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC arasında turizmle ilgili projelerin önemini vurgulayan Ataoğlu, KKTC'nin yatak kapasitesinin artırılması konusunda çalışmalar yapılmasının zorunlu olduğuna işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Temmuz ayında Yeni Ercan Havalimanı'nın hizmete girdiğini hatırlatan Ataoğlu, geniş gövdeli uçakların da böylece havalimanına inmeye başladığını ifade etti.

İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen TTI İzmir 17. Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi Fuar İzmir'de kapılarını açtı.

Türkiye'nin dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren TTI İzmir ile eş zamanlı olarak; 7-10 Aralık tarihleri arasında TTI Outdoor Kamp, Karavan, Tekne, Outdoor ve Ekipmanları Fuarı üçüncü kez, TTI Health 1'inci Sağlık Turizmi Fuarı da ilk kez ziyaretçilerini ağırlıyor.

KITSAB da Travel Turkey İzmir Fuarı’nda

Öte yandan Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Asbaşkanı Oğuz Akançay ile Genel Sekreter Gökalp Alpler Travel Turkey İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresinde ülkeyi temsil ediyor.

Açıklamaya göre 7-9 Aralık tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuar süresince KITSAB ekibi Kuzey Kıbrıs tanıtımına katkıda bulunacak ve Kuzey Kıbrıs’a ilgi gösteren tur operatörleri ve sektör profesyonelleri ile yapılacak ikili görüşmelerde bölgenin turizm zenginliklerini yakından tanınması sağlanacak.

