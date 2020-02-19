Terör estirdi

Suna ERDEN

Girne’de 2019 yılı Ekim ayı içerisinde meydana gelen olayda alacak-verecek meselesi yüzünden

N.C. isimli erkek şahsı ve hamile kız arkadaşının önünü kesip, tehdit edip zorla arabasını aldıktan sonra borç senedi imzalatan Fırat Karataş hakkındaki dava karara bağlandı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık hakkındaki kararı Yargıç Meltem Dündar açıkladı.

Dündar, öncelikle olgulara değindi.

Dündar, N.C. isimli şahsın Türkiye’den sanal bet işlemlerinde kullanılması için 800 tane hesap temin ettiğini, bahis oynayan biri tarafından bu hesaplardan birine 150 bin TL yatırıldığını belirtti.

Yargıç Dündar, ancak şahsın yatırdığı 150 bin TL parasını geri çektiğini, meselede başka bir sanık olan A.K. isimli şahsın bu parayı N.C.’den talep ettiğini ifade etti.

Dündar, N.C.’nin A.K’ye 150 bin TL ödeme yaptığını akabinde 50 bin TL daha verdiğini ancak A.K’nin 120 bin TL daha talep ettiğini ifade etti.

Dündar, N.C.’nin 120 bin TL parayı ödemeyeceğini söylediğini, bunun üzerine A.K’nin sanık Fırat Karataş’ı parayı tahsil etmesi için yönlendirdiğini belirtti.

Ölüm tehditleri yağdırdı

Dündar, sanığın 30-31 Ekim tarihlerinde defalarca N.C.’yi aradığını, 31 Ekim’de arabasının önünü kesip durdurduğunu, yanında hamile kız arkadaşı varken tehdit ettiğini söyledi.

Dündar, sanığın “Bu parayı ödeyeceksiniz. Sizi buraya gömerim. Seni ve karını ibret olsun diye buraya asarım” diyerek tehdit ettiğini ifade etti.

Dündar, sanığın N.C.’nin kullanımında bulunan MP 518 plakalı araca el koyduğunu, bir saat sonra arayıp tasdik memuru huzurunda 70 bin TL’lik borç senedi imzalattığını ve bir gün vade verdiğini belirtti.

Dündar, sanığın evinde yapılan aramada araba, senet ve arabanın teslim edildiğine dair senet fotokopisi ele geçirildiğini ancak senedin orijinalinde değil fotokopisi üzerinde bu bilginin yer aldığını açıkladı.

Dündar: Hukuk devletinde olmamalı

Dündar, işlenen suçların kişi özgürlüğünü ve güvenliğini ihlal eden nitelikte olduğunu belirtti.

Yargıç Dündar, sanığın işlediği suçların hukuk devleti anlayışına da zarar verdiğini belirtti.

Dündar, ayrıca meselede konu olan paranın kara para olduğunu hukuk sistemi çerçevesinde bir alacak olmadığını söyledi.

Dündar, bu tür suçların toplum düzenini bozan suçlar olduğunu belirtti.

Yargıç Dündar, amme menfaati gereği sanığa hapis cezası vermeyi uygun gördüğünü açıkladı. Dündar, sanığı “çalmak niyetiyle tehditle mal istemek, şiddet tehdidi ve tehditle senet temin etmek” suçlarından mahkûm ettiğini belirtti.

Dündar, sanığı 3 buçuk yıl hapse mahkûm ettiğini açıkladı.